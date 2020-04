Prefeitura de Pinheiral realiza ‘live solidária’ para ajudar músico da cidade

Matéria publicada em 7 de abril de 2020, 15:50 horas

Pinheiral – A prefeitura Municipal de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, começará nesta terça-feira (07) uma “live solidária”, o Pinheiral Live Festival, para ajudar os músicos da cidade. A prefeitura, através da rede social (https://www.facebook.com/PrefeituradePinheiralOficial/) , vai disponibilizar live dos músicos e artistas da cidade que farão os shows de suas próprias casas através de suas redes sociais.

A ação tem o objetivo de ajudar os músicos de Pinheiral, que estão sem trabalho neste período de isolamento social pelo Covid-19. Na próxima semana será divulgada a programação de live de outros músicos que participarão do projeto.

Com repertórios variados como forró, sertanejo universitário, pop rock, samba, pagode e MPB, as lives vão acontecer de segunda a sexta-feira, às 19 horas, e aos sábados, às 15 horas. Durante a live será exposta a conta bancária dos músicos onde as pessoas que quiserem, poderão fazer suas contribuições financeiras através de transferências e depósitos bancários.

– Resolvemos fazer essa ação para apoiar os músicos da cidade neste momento da pandemia através da live solidária. Como todos sabem, Pinheiral é um celeiro de grandes artistas especialmente na música e, como neste momento de pandemia é necessário não haver aglomeração de pessoas, os eventos sociais como festas e casamentos não estão sendo realizados e os bares, restaurantes, hotéis e casas de eventos estão fechados. Sendo assim, nossos músicos estão com todos os seus trabalhos parados. Quase 100% deles sobrevivem da música. Dessa forma, os músicos divulgarão seus trabalhos e a proposta é que tenham apoio financeiro neste período da pandemia, já que todos eles foram prejudicados – disse o Secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Júlio Barbosa.

Confira a programação:

07-04 – Terça-feira (19h) – Banda Pé Quente

08-04 – Quarta-feira (19h) – Thiago e Lucas

09-04 – Quinta feira (19h) – Silvio e Gustavo

10-04 – Sexta-feira (19h) – Klebeir

11-04 – Sábado (15h) – Jeito de Ser