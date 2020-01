Prefeitura de Resende abre inscrições para ocupação temporária do Museu de Arte Moderna

Matéria publicada em 22 de janeiro de 2020, 09:00 horas

Interessados têm até dia 28 de fevereiro para efetuarem a inscrição

Resende – Estão abertas as inscrições para a ocupação do Museu de Arte Moderna de Resende (MAM). A prefeitura, por meio da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, publicou o edital sobre o processo seletivo de exposições temporárias para o exercício deste ano. O prazo para se inscrever em busca de fazer parte do Calendário Anual de Exposições vai até o dia 28 de fevereiro.

Segundo o presidente da Fundação, Thiago Zaidan, o objetivo da abertura do espaço é incentivar a produção de artes plásticas e visuais, além de divulgar os trabalhos e dar acesso aos artistas de todo território nacional. A ocupação ainda concede aos expositores vencedores do edital a oportunidade de oferecerem oficinas gratuitas para a população aos sábados.

– O espaço disponibilizado para a ocupação do MAM permite que os artistas tenham a chance de tornar seus trabalhos expostos, utilizando um espaço cultural renomado. Temos grandes artistas na região e em todo o Brasil e, por isso, damos esta oportunidade de projeção de forma democrática, além de propiciar conhecimento e variedade cultural à população – diz o presidente da FCCMM, Thiago Zaidan, que também lembrou que o museu possui destaque nacional.

Como fazer

Os candidatos devem apresentar as propostas pessoalmente no MAM, em dias úteis, das 12h às 17h; através do e-mail (mam.resende@gmail.com); ou enviar por correio em envelope ou embalagem apropriada, com o nome do proponente, dirigida à Comissão de Processo Seletivo de Exposições Temporárias do MAM Resende. O endereço é Rua Dr. Cunha Ferreira, nº 104, Centro, Resende/RJ, CEP: 27511-230. A estrutura da proposta que deverá ser enviada está disponível no anexo único do edital.

Para mais informações, os interessados podem conferir o edital, que tem informações gerais e um anexo com a estrutura da proposta, que está disponível no link (www.resende.rj.gov.br/fundacao-casa-da-cultura-macedo-miranda-2020).

O resultado da seleção e a confirmação do recebimento serão publicadas em Boletim Oficial da Prefeitura de Resende, através de resolução específica.

Confira os documentos necessários para a inscrição:

Pessoa Física

– Copia do RG e CPF

– Caso seja nomeado representante legal, anexar procuração e cópia do documento de Identidade e CPF do procurador

Pessoa Jurídica

– Cópia do CNPJ

– Cópia do Contrato Social ou Estatuto Social e alterações

– Cópia da Ata da última Assembleia, na qual conste o nome do representante legal

– Cópia do documento de Identidade e CPF do representante legal da empresa