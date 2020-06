Prefeitura de Resende prepara o ‘Arraiá em Casa’

Matéria publicada em 24 de junho de 2020, 16:13 horas

Programação será de 29 de junho a 3 de julho nas redes sociais, para que toda a população possa participar

Resende – Por conta da pandemia e do isolamento social, a rotina escolar e as atividades cotidianas das crianças sofreram mudanças. Pensando nisso, a Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Educação, preparou diversas atividades que promovam interações, como foi na Semana do Brincar e na Semana do Meio Ambiente. Desta vez, acontecerá o projeto ‘Arraiá em Casa’, para que todos possam aproveitar as festas caipiras. A programação fica entre os dias 29 de junho a 3 de julho.

No calendário normal, entre os meses de junho e julho acontecem os tradicionais ‘arraiás’ nas escolas. Porém, por conta da pandemia do coronavírus, este ano a programação será diferenciada, com atividades e live nas redes sociais da Prefeitura de Resende. O objetivo é garantir a diversão das crianças e mostrar a diversidade de culturas do país, mas de maneira segura.

O ‘Arraiá em Casa’ começa na segunda-feira, dia 29, com posts divulgados no Facebook da Prefeitura, convidando as escolas a postarem fotos ou vídeos de festas caipiras dos anos anteriores; nos dias 30, 1° e 2 de julho serão divulgados no Facebook e Youtube da Prefeitura, vídeos com receitas de culinária típica, feitos pelos professores da rede para todas as famílias do município.

Ainda de acordo com a Secretaria de Educação, também no dia 30 acontecerá um ‘Correio da Esperança’ no Facebook onde os alunos das escolas vão fazer mensagens de esperança, amor e fé. E no último dia de festividade, no dia 3, será feita uma live no Instagram da Prefeitura com brincadeiras e danças típicas para toda a população.

– Acreditamos que o ‘Arraiá em Casa’ agregará nas propostas já construídas pelas escolas, pois além de ser uma das festividades mais tradicionais do país, será um espaço para o desenvolvimento de atividades lúdicas e manifestações culturais. Além de promover a solidariedade e esperança, lembranças afetivas e a interatividade. Não é só para os alunos, todo mundo pode participar desse arraiá, traga sua alegria para dentro dessa grande roda!’ – ressaltou a secretária de Educação, Rosa Frech.