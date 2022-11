Prefeitura de Resende promove exposição sobre grafismo facial indígena

Matéria publicada em 3 de novembro de 2022, 15:01 horas

Resende- A Prefeitura de Resende apresenta na próxima semana, a exposição ‘Grafismo Facial Indígena Brasileiro – Puri e Outros Povos’, dos artistas plásticos Hugo Krüger e Ana Paula Carrupt. Os interessados poderão conhecer um pouco mais da história dos antigos habitantes da região do Vale do Paraíba e seus costumes.

De acordo com a organização do evento, a mostra conta com cinquenta máscaras faciais pintadas com grafismos faciais de quarenta e dois povos indígenas do Brasil. Além de três aquarelas e duas pinturas com esmalte sintético. Cada peça tem como modelo fotográfico de indígenas usando os grafismos faciais de seus povos.

A abertura da exposição acontece no dia 07 de novembro, segunda-feira, e acontecerá na Rua Dr. Cunha Ferreira, nº 104, Centro Histórico, onde ficará exposta de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, até dia 2 de dezembro. Lembrando que a entrada é gratuita!