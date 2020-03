Prefeitura de Resende promove Feira da Roça na Vila da Fumaça neste domingo

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 08:40 horas

Santa missa, comidas típicas e muito forró são atrações previstas para os visitantes

Resende – O domingo, 1º de março, promete ser agitado na Vila da Fumaça, distrito de Resende. A prefeitura preparou mais uma edição da tradicional Feira da Roça, que terá santa missa, muita música, comidas típicas e diversão para toda a família. A programação tem início às 14h e acontece na Praça da Vila da Fumaça.

Aqueles que prestigiarem a Feira da Roça poderão escolher entre muitas opções para a alimentação. Pasteis, doces, queijos, churrasquinhos, feijão amigo, linguiça e outras comidas típicas serão comercializadas no evento. Todos os produtos estarão disponíveis em barracas organizadas na praça.

Já a programação musical terá duas atrações, que não vão deixar ninguém parado. Às 15h, o som fica por conta de Baianinho, animando a galera. Depois, às 16h, é a vez do forrozão com Índio Sertanejo.

A estrutura da feira contará com aparelhagem de som e iluminação cedidos pela gestão municipal. Além disso, pensando na segurança do evento, homens da Guarda Civil Municipal estarão presentes nos entornos do evento. Uma ambulância também ficará de prontidão no local para casos de emergência.