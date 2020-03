Prefeitura de Resende promove Feira de Artesanato toda segunda sexta-feira do mês

Matéria publicada em 3 de março de 2020, 09:18 horas

Projeto, lançado no mês de fevereiro, é organizado com a participação de 40 artesãs, na Praça do Trenzinho

Resende – Agora faz parte do calendário municipal de eventos da prefeitura de Resende a Feira de Artesanato, toda segunda sexta-feira do mês, na Praça do Trenzinho, no bairro Campos Elíseos. O projeto foi lançado no mês de fevereiro, pelo governo municipal, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. A próxima edição está prevista para ocorrer no dia 13 de março, durante o horário comercial.

O novo projeto foi idealizado com o objetivo de fomentar o artesanato regional, além de integrar mais uma atividade econômica que ajuda a alavancar o turismo no município. Atualmente, aproximadamente 40 artesãs estão envolvidas na organização da feira, com a exposição de diversos produtos feitos artesanalmente.

O secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz, destacou que a valorização da mão de obra das artesãs da região é fundamental para a economia do município, lembrando que gera renda para cerca de 40 famílias. “São aproximadamente 40 artesãs envolvidas nesta feira, com a exposição de mercadorias feitas com mãos de fadas e muito carinho. Na feira, a população pode encontrar trabalhos fabricados manualmente, como bonecas, panos de prato, crochês, tapetes, pesos de porta e outras utilidades e adereços. É uma forma de valorizar o trabalho das artesãs, proporcionando um espaço bem organizado, que terá uma data especial na agenda do município. O público interessado será direcionado a buscar suas necessidades nesta feira, além de se encantar com a criatividade e beleza dos mais variados itens expostos. Com a periodicidade estabelecida para a feira, a intenção é fidelizar clientes para este tradicional setor da economia de Resende”.