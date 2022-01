Prefeitura de Resende promove no domingo a 2ª edição do projeto ‘Música na Feira’ de 2022

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2022, 09:59 horas

Evento musical começará às 10h30, na tradicional Feira Livre do Parque das Águas

Resende- A Prefeitura de Resende, por meio da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda (FCCMM), promoverá a segunda edição de 2022 do projeto “Música na Feira”, neste próximo domingo, dia 16. O evento musical começará a partir das 10h30, durante a Feira Livre do Parque das Águas, na Beira-Rio, no bairro Jardim Jalisco.

No palco deste domingo, a cantora Kika Porto animará a feira com diversos hits famosos. Os frequentadores da tradicional feira podem comprar produtos de hortifruti, laticínios, artesanato e comidas típicas.

O presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan, lembrou que o projeto “Música na Feira” foi retomado este ano, após ter sido suspenso em razão da pandemia do novo coronavírus.

— O projeto “Música na Feira” virou tradição na Feira Livre da Beira-Rio, com muitas atrações de diferentes ritmos musicais. É mais uma opção de lazer e entretenimento aos domingos, que contagia a população e traz uma nova atmosfera cultural a cada edição da feira. Após interrupção das apresentações por causa da Covid-19, o projeto foi retomado este ano, respeitando todos os protocolos de segurança sanitária necessários nesta realidade. Além de ajudar a alavancar a economia regional, os trabalhos dos artistas são divulgados neste espaço bastante democrático – explica.