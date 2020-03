Prefeitura de Resende tem inscrições abertas para aulas de capoeira e judô

Matéria publicada em 18 de março de 2020, 08:45 horas

Aula de arte marcial acontece na E. M. Governador Roberto Silveira; já a aula de capoeira acontece no Parque Tobogã

Resende – Promover diversas opções de esporte e lazer para a população é um compromisso assumido pela prefeitura de Resende. Neste momento, estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de judô e capoeira. No caso da arte marcial, as aulas acontecem na E. M. Governador Roberto Silveira. Já a capoeira acontece no Parque Tobogã.

A prefeitura, através da secretaria municipal de Esporte e Lazer, disponibiliza uma série de atividades gratuitas e acompanhadas por profissionais qualificados. A lista de atividades vai desde o futebol até o balé, passando por artes marciais e contemplando também a terceira idade com exercícios que trazem benefícios para a saúde.

– A gestão municipal busca constantemente trazer novidades e ampliar as atividades para beneficiar a população. Em 2019 tivemos a criação do Centro Municipal de Esportes e passamos a oferecer diversas lutas e balé com estrutura e qualidade para o desenvolvimento dos alunos. Atualmente, estamos com vagas abertas para as aulas de capoeira, no Parque Tobogã, e de judô, na E. M. Governador Roberto Silveira. Os interessados devem ficar atentos, pois as vagas são limitadas – diz o secretário Municipal de Esporte e Lazer, Davi de Jesus.

Judô

Sob a responsabilidade da professora Luana, as aulas de judô são voltadas para pessoas a partir dos 5 anos de idade, tanto meninos quanto meninas. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, sendo das 17h30 às 18h30 para alunos de 5 a 9 anos; das 18h30 às 19h30 para alunos de 9 a 14 anos; e das 19h30 às 21h para alunos a partir de 15 anos.

Para se inscrever no judô é necessário comparecer à secretaria municipal de Esporte e Lazer, no bairro Jardim Aliança II, no mesmo local, dias e horários das aulas.

Capoeira

As aulas de capoeira acontecem para todas as idades, às segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h, e aos sábados e domingos, das 10h às 12h. As aulas acontecem sob o comando do mestre Dedé, de forma totalmente gratuita, assim como o judô. As inscrições são feitas presencialmente e diretamente com o mestre Dedé.