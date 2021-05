Prefeitura de Vassouras e Governo do Estado entregam carteiras para artesãos do município

Matéria publicada em 19 de maio de 2021, 15:08 horas

Vassouras – Na tarde desta terça-feira (18), o prefeito de Vassouras, Severino Dias, recebeu o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, para a entrega da Carteira Nacional do Artesão.

O evento aconteceu no Centro Cultura Cazuza e contou com as presenças do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wanderson Farias; da vice-prefeita, Rosi, do presidente da Câmara Municipal, José Maria Caput; da secretária municipal de Cultura, Ângela Maria, além do coordenador do programa Estadual de Artesanato, Marcel Vasconcelos

De acordo com Wanderson Farias, o artesanato é uma importante parte do conjunto que compõe o turismo na cidade.

“O nosso prefeito tem dado todo apoio nessa retomada do turismo na cidade. Vassouras está sendo reconhecida e se recolocando no cenário turístico do Estado e a prova disso é que vamos receber no próximo domingo mais um prêmio sobre as ações que temos criado na cidade”, comentou.

A artesã Gabriela Delgado Pereira, de 33 anos, contou que o incentivo aos artesãos da cidade melhorou muito nos últimos anos.

“Aprendi a fazer crochê bem pequena com a minha avó, e trabalho como artesã há dois anos. Receber a Carteira do Artesão vai ajudar bastante. Profissionalizar nosso trabalho, passa credibilidade, ajuda na compra dos materiais, além de ajudar no reconhecimento das nossas peças”, disse Gabriela.

Durante o evento também foram discutidas políticas públicas para o município e região. Para o prefeito Severino Dias, essa é uma das principais vertentes da economia do município e mesmo durante a pandemia, a cidade conseguiu criar mecanismos para valorizar e fortalecer o setor.

“Hoje estamos aqui fazendo essa entrega simbólica a esses artesãos, que contribuem de forma ativa para o turismo da cidade. E em breve, no pós-Covid, estaremos fortes e totalmente reestruturados”, comentou.

O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, também visitou o Centro de Convenções General Sombra, onde acontecerá, em breve, o Fórum de Turismo do Vale do Café.

“Saio de Vassouras revigorado para a pauta do turismo. Aqui é referência nacional de turismo. Essa parceria desenvolvimento econômico, turismo e cultura é muito boa. Entender a vocação da cidade é essencial para promover o desenvolvimento. A missão é alavancar e desenvolver o interior do estado”, afirmou Tutuca.