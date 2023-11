Prêmio Fita 2023 será entregue na Casa de Cultura Laura Alvim, no Rio

Angra dos Reis – Umas das mais tradicionais casas de espetáculo do Rio – a Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema – será palco, no próximo dia 27 de novembro, da entrega do Prêmio Fita 2023. O evento acontece às 19h.

Durante os 16 dias da Festa Internacional de Teatro de Angra (Fita), cada detalhe dos espetáculos foi analisado por especialistas, que escolheram melhor ator, atriz e melhor iluminação, dentre outros.

Os jurados Maria Siman, Luiz Antônio Pilar e Sérgio Fonta, presidente do júri, anunciaram os indicados em 14 categorias no dia seguinte ao término da festa de teatro.

As outras duas categorias são melhor peça infantil e melhor espetáculo de acordo com o júri popular.

Confira os finalistas de cada uma:

Melhor diretor

Rafaela Azevedo / Pedro Brício (King Kong Fran)

Bruce Gomlevsky (Diário de um louco)

Eduardo Tolentino de Araujo (Papa Highirte)

Melhor Autor

Flávio Marinho (Judy, o arco-íris é aqui)

Gustavo Gasparani (Julius Cesar, vidas paralelas)

Márcia Zanelatto (Outras Marias)

Melhor Ator

Amaury Lorenzo (A Luta)

Zécarlos Machado (Papa Highirte)

Milhem Cortaz (O Diário de um louco)

Brian Penido Ross (Escola de Mulheres)

João Côrtes (Invisível)

Melhor Atriz

Camila Morgado (A Falecida)

Izabela Bicalho (Dona dos Raios e do Vento)

Luciana Braga (Judy, o arco-íris é aqui)

Rafaela Azevedo (King Kong Fran)

Fernanda Dias (Meus cabelos de Baobá)

Melhor ator coadjuvante

Bruno Barchesi (Papa Highirte)

Kiko Vianello (Papa Highirte)

Alcemar Vieira (A Falecida)

Melhor Atriz Coadjuvante

Stela Freitas (A Falecida)

Bia Bologna (Papa Highirte)

Camila Czerkes (Papa Highirte)

Melhor Música

Dany Roland (Josephine Baker, A Vênus Negra)

Marcelo Afonso Neves (Diário de um louco)

Wladimir Pinheiro (Dona dos Raios e do Vento, direção musical)

Melhor Cenário

André Cortez (A Falecida)

Cachalote Mattos (Meus Cabelos de Baobá)

Nello Marrese (Diário de um louco)

Melhor Figurino

Carol Lobato (Diário de um Louco)

Giovanni Targa – Alessandra Miranda – Miguel Sasse – Ricardo Ferreira (Só Vendo como dói ser mulher de Tolstói)

Marcelo Marques (Josephine Baker, a Vênus Negra)

Iluminação

Paulo Cesar Medeiros (Invisível)

Ricardo Meteoro (A Luta)

Binho Schaefer (desenho de luz) (Meus Cabelos de Baobá)

Revelação

Elenco do espetáculo Meu Corpo está Aqui

Especial

Meu Corpo Está Aqui – espetáculo que fez a diferença na 15ª edição da Fita por sua teatralidade e pela inclusiva e consciente proposta

Bonecos do espetáculo Pandora – Bruno Dante, pela criação e Márcio Nascimento, pela preparação técnica

Elenco do espetáculo Julius César, Vidas Paralelas

Melhor Espetáculo

King Kong Fran

Papa Highirte

Julius César, Vidas Paralelas

Prêmio especial do júri

Para os 35 anos da Cia dos Atores com o espetáculo Julius Cesar, Vidas Paralelas

Voto popular – Melhor espetáculo

A falecida

Escola de Mulheres

Judy – o arco-íris é aqui

Outras Marias

Melhor peça infantil

As aventuras de Pedro

Vamos Brincar

Brinquedos Consertados