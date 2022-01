Primeira edição do projeto ‘Arte na Capa’ homenageia Tom Jobim

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2022, 15:59 horas

Mostra foi aberta no Museu da Imagem e do Som (MIS) de Resende nesta segunda-feira, dia 3

Resende- A Prefeitura Municipal de Resende, por meio da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda (FCCMM), abriu nesta segunda-feira, dia 3 de janeiro, a primeira edição do projeto ‘Arte na Capa’ de 2022 no Museu da Imagem e do Som de Resende (MIS). O tema da exposição é os95 anos do compositor Antônio Carlos Jobim, que nasceu no dia 25 de janeiro de 1927.

O projeto ‘Arte na Capa’ foi criado pelo Museu da Imagem e do Som de Resende, visando divulgar o vasto acervo de discos da instituição. O primeiro lote de vinis incorporados ao acervo foi doado por Claudionor Rosa, responsável por sua guarda após doação da Rádio Agulhas Negras. A coleção de vinis foi desfeita durante a transição para os CDs (formato compact disc), no início dos anos 90.

Falecido em 1994, aos 67 anos, Tom Jobim foi um dos nomes mais importantes da música brasileira. Compositor, maestro, arranjador, instrumentista e cantor, o artista foi um dos pilares da Bossa Nova, movimento musical que conquistou o país e o mundo. São de sua autoria clássicos da MPB como ‘Garota de Ipanema’, ‘Corcovado’, ‘Samba do Avião’, ‘Águas de Março’, ‘Samba de uma Nota Só’ e ‘Wave’, entre tantas outras.

A exposição ‘Arte na Capa: Jobim – 95 Anos’ poderá ser visitada até 28 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h, no Museu da Imagem e do Som, que funciona no térreo da Casa da Cultura Macedo Miranda, na Rua Luiz da Rocha Miranda, 117, no Centro Histórico. A entrada é gratuita.