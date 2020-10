Primeira exposição fotográfica remota em 3D do Sul do Estado será realizada pela Coordenação de Pesquisa do UBM

Matéria publicada em 26 de outubro de 2020, 14:32 horas

Mostra remota ‘Ressignificando o Interior’, da artista visual Bia Peace, resgata autoestima de mulheres de 6 estados

Sul Fluminense – A exposição fotográfica “Ressignificando o Interior” é um projeto da artista visual Bia Peace, que nasceu nas reuniões do FACILITA AI, um programa da Coordenação de Pesquisa do Centro Universitário de Barra Mansa que visa atender a todos os acadêmicos dos diferentes cursos na discussão e na escrita de seus trabalhos científicos, sob a coordenação da professora Dra. Rosa Maria Maia Gouvêa Esteves e da professora Doutoranda Ana Maria Dinardi. O programa tem como objetivo incentivar a pesquisa entre os alunos e ajudar quem já possui algum projeto, orientando e facilitando o desenvolvimento do trabalho.

O trabalho da artista e graduante de psicologia Bia Peace, apresenta mais de 30 mulheres de diversas idades e de 6 estados do Brasil, e tem como proposta a fotografia como remédio contra depressão, solidão, dismorfia corporal e outros males que afligem o corpo e alma de muita gente. Essa é a principal aposta dos envolvidos no projeto, além de promover o empoderamento feminino e o resgate da autoestima da mulher, ressignificando sentimentos e padrões impostos pela mídia.

De acordo com a fotografa, o nome da exposição é um resumo do processo interior que cada pessoa passa ao realizar as fotos.

– Acreditamos que todas as mulheres precisam se ressignificar em algum momento da vida. A maioria (das fotografadas) se descobre, volta a sonhar, sente a vida de outra forma, pois com o passar dos anos, homens e mulheres vão ficando cansados. A vida as vezes fica difícil, e muitos vão deixando de sonhar, de se cuidar, de se amar, vai vivendo no automático, se entregando a carências e ansiedades. Então, essa ideia tem como principal objetivo, avivar vidas, empoderar mulheres de forma artística – detalha.

A exposição é um projeto inovador, pois é realizado de modo remoto, com tecnologias avançadas de arquitetura e urbanismo e com passeios virtuais por toda a exposição feitos em 3D, algo ainda não realizado na região.

A professora Liliana Suemi Nakakogue, da Universidade Uniandrade de Curitiba juntamente com duas alunas do 8 período do curso de Arquitetura e Urbanismo (Paula Dittrich de Oliveira e Alanna Cassiane de Lima) já estão trabalhando na elaboração da maquete digital que servirá para o tour virtual pela vernissage da aluna da UBM e contam também com o apoio da coordenadora do curso de Arquitetura Beatriz Lemos. A parceria entre as Universidades, permitirá que a exposição seja realizada com o que há de mais inovador, possibilitando aos visitantes uma experiência única, uma vez que devido a pandemia não podemos participar de eventos presenciais. Todos os visitantes poderão caminhar virtualmente pelos labirintos e ambientes em 3D muito bem decorados e cheios de significados.

Arquitetura, psicologia, arte, ciência e pesquisa cientifica reunidas em uma só vernissage que será lançada neste dia 26 de outubro as 16h com uma roda de conversa virtual, onde todos os envolvidos compartilharão o making of e detalhes de como foi promover algo tão inovador e desafiador.

Serviço

Exposição Ressignificando o Interior

De 26 de outubro até 15 novembro

Classificação livre

www.ubm.br