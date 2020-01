Primeiro livro de Giovani Miguez é a obra convidada para o lançamento da segunda temporada do ‘Noites de Autógrafos’

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2020, 09:10 horas

Volta Redonda – Muitas vezes uma obra toma conta da atenção do leitor sem precisar de esforço, apenas pela proposta empática. Assim se faz “Quase Histórias: est(éticas) existenciais”, livro de Giovani Miguez, que será lançado nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro, às 19h30, no Premium Café Brasil (espaço anexo ao Teatro Gacemss 1), em Volta Redonda.

O livro é um reencontro do autor com sua própria arte e vem como a primeira obra de estreia da segunda temporada do “Noites de Autógrafos”, projeto da RH Soluções Artísticas com o Premium Café Brasil, trazendo poemas que dispõem um diálogo entre a ética e a estética através de versos que abrem uma oportunidade de reflexão.

– Me vi em uma determinada necessidade poética quando iniciei meu mestrado. A pesquisa me conduziu a pensar a linguagem, o simbólico e a realidade. Então, revisitei algumas leituras sobre arte, linguagem e poesia – comenta Miguez.

O escritor, que já se prepara para o lançamento de outros dois livros, é voltarredondense e desde 2009 reside no Rio de Janeiro. Ele é conhecido pela facilidade de escrita.

– Eu espero que meu livro gere inquietação nos leitores, pois foi das minhas inquietações que o “Quase Histórias” nasceu – fala Giovani.

Idealizador do “Noites de Autógrafos” e proprietário da RH Soluções Artísticas, o ator Rodrigo Hallvys considera a participação de Giovani Miguez como estreia da segunda temporada do projeto como um momento de primor.

– Ele é um autor de qualidade alta e diferenciada. Vamos lendo sua obra e temos oportunidade de compreender uma lógica intelectual através de palavras que se seguem. Não é qualquer pessoa que consegue fazer uma escrita assim. O leitor entende o ponto do observador e reflete a proposta de uma forma clara e coesa. Um livro a ser devorado e digno de aplausos – comenta Hallvys.

Giovani detalha que “Quase Histórias: est(éticas) existenciais” é um esforço terapêutico e uma experimentação existencial.

– O livro tem uma primeira parte aforística, com fragmentos dessa minha experiência existencial e est(ética), da minha percepção sobre o mundo. Na segunda parte, tento brincar com as palavras, expressar essa complexidade de forma mais direta, menos filosófica e psicológica – explica. “Um livro para ler, viajar e refletir”.

Serviço

‘Noites de autógrafos’ – 1ª edição da segunda temporada

Data: Dia 31 de janeiro, sexta-feira, às 19h30

Local: Premium Café Brasil, espaço anexo ao Teatro Gacemss, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda

Autor convidado: Giovani Miguez

Obra: Quase Histórias: est(éticas) existenciais

Editora: Autografia

Preço do exemplar: R$ 30