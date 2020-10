Príscila Romão divulga canção de otimismo e perseverança

Matéria publicada em 19 de outubro de 2020, 19:22 horas

Volta Redonda – Em tempos de pandemia, o que muitas pessoas procuram são mensagens positivas e de fé. E foi exatamente isso que Príscila Camila Vieira Romão, quis passar ao escrever “Um tempo novo”.

– A princípio, sem muita pretensão, comecei a escrever algumas coisas, arriscar umas melodias… E uma das primeiras letras que fiz, foi “Um tempo novo”, que ganhou este nome um dia antes de ser lançada nas redes sociais. Tinha pensado em cantá-la com as crianças da escola quando retornassem às aulas, mas as coisas foram mudando de rumo quando apresentei a canção para um grande amigo e produtor musical da região, Célio Júnior. Ele logo percebeu que a canção era muito pertinente, por tratar deste momento ímpar que estamos vivenciando no mundo inteiro. Todos os arranjos foram criados por ele, que tem uma sensibilidade sem igual – conta a artista, que também é professora.

Para finalizar a gravação, Príscila convidou suas irmãs Patrícia e Raphaela Romão para fazerem o coro, juntamente com os amigos Wagner Sampaio e William Lúcio.

– E para fechar com chave de ouro e trazer toda esperança que depositamos no futuro, convidei minha aluna Helena Britto Cartes, de 6 anos, para cantar com sua doce voz, a frase final da música – detalha.

Príscila conta que fica feliz com toda a repercussão que está tendo. “Meu objetivo ao escrevê-la era levar uma mensagem de esperança em dias melhores. Tudo passa! Penso que vivemos um momento triste com a perda de pessoas queridas, mas também promissor. A pandemia nos possibilitou pisar no freio e olhar para dentro de nossas casas, perceber com profundidade o real valor de muitas coisas que antes não conseguíamos enxergar, colocar na balança o que realmente importa na vida e, ao meu ver, o mais importante, nos possibilitou olhar para dentro de nós mesmos”.

Ela conta que tem recebido muitas mensagens de pessoas que ouviram a música e puderam sentir exatamente o que imaginou ao escrevê-la: paz!

– Ainda, para falar um pouco mais sobre minha percepção sobre a vida e para lançar outras músicas que já estão no forno, criei um canal no YouTube (Príscila Romão) e espero que seja muito acessado para levarmos boas energias a muita gente – diz.

Sobre a artista

Príscila Camila Vieira Romão, nas redes sociais Príscila Romão, tem 38 anos, é nascida em Volta Redonda e mãe do pequeno João Luiz, de 4 anos. Graduada em Ciências Biológicas e Pós graduada em Bioestética e Cosmetologia em Belo Horizonte, trabalha há 20 anos como professora na Educação Infantil. Dona de um semblante tranquilo e uma voz doce e suave, desde criança a música a interpela. Em tudo o que faz inclui a música. Canta na igreja, em casamentos e na escola utiliza a música para ensinar.

