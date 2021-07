Procurador da República lança livro sobre o Ministério Público

Matéria publicada em 1 de julho de 2021, 08:41 horas

Volta Redonda- Na noite de terça-feira, dia 29, o canal do You Tube do Observatório dos Direitos Humanos do Sul Fluminense-UFF, serviu de palco para o lançamento do livro – Ministério Público e Movimentos Sociais: Encontros e Desencontros, escrito pelo Procurador da República na Baixada, Julio José Araújo Junior, que atuou em Volta Redonda e região entre 2014 e 2017.

O lançamento foi mediado pela Profa. Dra. Alejandra Esteves, coordenadora do Observatório de DHs. https://www.youtube.com/watch?v=yRQo4AC1tzk .

Agradecido pela rica audiência e organização do Observatório e seus parceiros na estruturação do evento, o Dr. Julio, na sua fala inicial contou como se deu o surgimento da obra. “O pensar a instituição da democracia não eleita, provocou-me o como refletir as possibilidades do envolvimento das entidades com os movimentos sociais. Entre 2013 a 2017, o Conselho Nacional do Ministério Público, promoveu vários encontros com os Movimentos Sociais, que culminou em 2017 na Recomendação 61 – “O MPF deve interagir com a sociedade”. A partir de análise desses encontros refleti, e discuti algumas características da instituição, fato que me levou a problematizar os pontos de tensão. Daí encontros e desencontros”, explicou o Procurador ao apresentar o livro.

Na sequência, Alejandra, de forma alternada deu ‘lugar de fala’ à alguns atores sociais, que durante o período de atuação do Dr. Julio Araújo na região, tiveram participações marcantes em diferentes demandas junto ao MPF, como no caso de Fatinha do Jongo que abordou a história de luta do povo jongueiro da região e a conquista do espaço de terras em antigas fazendas(Pinheiral); Toninho Canecão, que destacou as conquistas do Quilombo São José( Valença); Sandro Alves, da Comissão Ambiental Sul, elencou os passivos ambientais da CSN e as importantes conquistas na defesa da Floresta da Cicuta; Linconl Botelho, traçou com sentimento a recuperação da memória e história das lutas populares e operárias contra a ditadura e as reparações a partir da Comissão Municipal da Verdade, a nominação da Ponte Dom Waldir Calheiros, no lugar do ditador; Álvaro Brito, comentou o inédito fato e reparação – direito de resposta em uma rádio de Barra do Pirai, por conta do radialista fazer discriminação contra negros e os Direitos Humanos; Danilo Caruso, pontuou as questões das ‘terras da CSN’, processo do MPF que tornou evidente e a clara falta de função social às terras’ não operacionais da CSN’ e por fim, Marcia Lobão, em um relato emocionado destacou a importância da atuação do Dr. Julio, exatamente depois da morte de Dom Waldyr em novembro de 2013, e em 2014, quando ele chega dando escuta e força aos Movimentos.

Procuradora parabeniza Dr. Júlio

A Dra. Bruna Menezes, Procuradora da República no Rio de Janeiro, presente e atenta ao evento, cumprimentou o colega e agradeceu a oportunidade. “Desde início acompanhado o evento, fico muito feliz de ver um colega que é referência nacional na defesa dos Direitos Humanos, lançando seu livro. A interlocução dita pelo Julio, é fundamental. Tenho interesse de conhecer as pautas da região, e dentro das minhas atribuições me coloco à disposição. Estou muito feliz de estar aqui participando desse momento. E ver o que colega, com seu carinho e atenção por onde passa deixa marcas é muito gratificante. O Julio, é assim. Muito Obrigada.” Destacou a Procuradora.

Na fala final, o Dr. Julio, não escondeu sua emoção. “Confesso, já me emocionei, estou muito impactado pelo carinho, e agradecido aos amigos(as) do Sul Fluminense pelo carinho e por tantas caminhadas”. Disse sem esconder a emoção. Alejandra, finalizou agradecendo e registrando as mensagens dos Defensores Públicos, Dr. João Helvécio (DPE) Dr. Claudio Luiz (DPU), Pe. Clésio Alves(Pinheiral), a equipe de TI do Observatório e os internautas.