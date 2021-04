Professor de Barra Mansa lança livro simultaneamente no Brasil e Portugal

Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 11:06 horas

Barra Mansa- O professor de português e literatura de Barra Mansa, Robson Chaves, estará lançando nesta sexta-feira, dia 16 de abril, de forma simultânea no Brasil e Portugal, um novo livro de poesias.

Segundo o autor Robson Chaves, o livro “A Divina Poética” é uma coletânea de poesias com temática cristã, onde são relatados em verso, episódios da Bíblia, buscando com a linguagem simples e com o dinamismo da poesia, atingir positivamente o leitor, ao enfatizar o lado humano, mas claro, sem deixar o sobrenatural e a essência da fé.

“Muito além do aspecto religioso, o Cristianismo é a base da cultura ocidental, fato que contribuiu para a escolha temática”, disse Robson.

Após ter sido avaliada e selecionada, a obra já está em pré-venda nos sites: Livraria Cultura, Livraria Travessa e Martins Fontes Paulista, e será lançada no dia 16 de abril, simultaneamente no Brasil e Portugal, pela Chiado Editora.

O autor Robson Chaves é professor de Português e Literaturas, poeta da Fundação de Cultura de Barra Mansa, colunista de um site de Volta Redonda e membro correspondente da Academia Volta-Redondense de Letras, ocupando a cadeira 13.

Em razão da pandemia, não foi possível fazer evento presencial como de costume.

Para quem estiver interessado em adquirir algum exemplar por venda direta, favor entrar em contato pelo te: 24-999484243.

Instagram: @adivinapoetica