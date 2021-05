Matéria publicada em 12 de maio de 2021, 15:28 horas

Volta Redonda – Emoção duplicada. Assim encontra-se o professor e historiador Djalma Augusto dos Santos Mello, que terá uma tarde de autógrafos nesta semana para lançar duas obras de sua autoria. A primeira, ‘Oitocentos no Plural’, teve lançamento virtual no fim de 2020 e é o resultado de uma pesquisa que durou quatro anos, tendo como figura principal o grande escritor Machado de Assis. A obra, lançada publicada pela RH Soluções Artísticas, expõe uma gama de detalhes quanto o comportamento da sociedade de um século que deixou vestígios percebidos ainda na atualidade.

Já a segunda obra de Guto Mello, como é conhecido pelo meio artístico e cultural da região, se chama ‘História da imprensa’, publicada pela Interagir Editora e foi escrita em coautoria junto a outros escritores e tem o foco na imprensa do Vale do Paraíba.

Quanto à obra Machadiana, o escritor declara que a preocupação de Machado de Assis no período oitocentista ainda é vívida na atual sociedade. “No ano de 1872 quando aconteceu o primeiro senso no Brasil, o número de analfabetos girava em torno de 84%. Machado de Assis via com frustração a venda de livros no Rio de janeiro e em todo o país. Hoje no Brasil, nos deparamos com analfabetismo funcional, ou seja, lê, mas não entende devido a pouca leitura dos brasileiros”, explica ele, que também é membro da AVL (Academia Volta-redondense de Letras).

O livro traz em suas páginas um conteúdo com objetivo de estimular o interesse pela História no leitor, já que a população ainda vive discute temas similares.

– O livro tem um conteúdo plural, o que fez pensar em um público que tenha interesse em uma obra com História da Literatura Luso-brasileira, escravidão e autores que forjaram a nossa História e Literatura ao longo do século XIX – detalha.

Ele ainda explica que ‘Oitocentos no plural’ é apenas a primeira obra de suas pesquisas, tendo uma segunda já em produção, para ser publicada em breve. “Já estou trabalhando em um novo livro cujo o recorte histórico secular será novamente o século XIX sobre cultura. Nessa obra darei maior ênfase na História da Arte com a missão francesa que foi ciceroneada por D. João VI, fotografia, leitura, leitores e livrarias ao longo do oitocentos. O século XIX foi o divisor de águas entre o Brasil arcaico e colonial e a sua independência intelectual e cultural de uma forma paulatina que se concretizou na Semana da Arte Moderna em 1922.”, declara o escritor, comemorando o sucesso de sua nova empreitada.

Serviço

Tarde de autógrafos com Djalma Augusto dos Santos Mello (Guto Mello)

Livraria Nobel do Shopping Park Sul, em Volta Redonda

Dia 14 de maio (sexta-feira), a partir das 17h

Livros: ‘Oitocentos no plural – História e literatura nos tempos Machadianos (1838 – 1889)’ e ‘História da imprensa – Cotidiano, poder e circulação de ideias no Vale do Paraíba. Editoras: RH Soluções Artisticas e Interagir Editora. Informações com o autor em @professor.mello