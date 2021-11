Programação do Natal Iluminado em Conservatória iniciou neste sábado

Matéria publicada em 6 de novembro de 2021, 11:58 horas

Valença- Tendo como principais organizadoras, Tatiana Ramos e Gi Brito, além do apoio da Prefeitura de Valença juntamente com um grupo de empresários do distrito de Conservatória, iniciou neste sábado, dia 6, a programação do Natal Iluminado para novembro 2021.

Programação:

Neste sábado, dia 6, foi realizado a abertura do corredor de artesanato na praça da matriz, a partir das 9h e Chorinho na praça às 11h.

Também haverá uma apresentação nas sacadas iluminadas às 20h, com Seresta às 20h e Serenata às 23h.

13/11

Chorinho às 11h

Apresentação do chorinho nas sacadas iluminadas às 19h

Seresta às 20h e Serenata às 23h

20/11

Chorinho às 11h

Apresentação cênica remetendo ao Dia da consciência negra às 19h na Praça da matriz

Seresta às 20h

Serenata às 23h

27/11

Chorinho às 11h praça da matriz

Ronaldinho do cavaquinho nas sacadas iluminadas dos casarios, às 19h

Seresta às 20h

Serenata às 23h

28/11

Apresentação do coral na igreja matriz de Santo Antônio, às 19 horas.