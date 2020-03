Projeto ‘Arte na Capa’ de março homenageia o Dia Mundial do DJ

Matéria publicada em 5 de março de 2020, 08:50 horas

Resende – O projeto “Arte na Capa”, realizado pela prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, neste mês de março celebra o Dia Mundial do DJ. A exposição “Solte o Som” já pode ser conferida no Museu da Imagem e do Som de Resende, o MIS. A entrada é gratuita.

O público pode visitar as obras até dia 31 de março, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. O MIS fica localizado na Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, no Centro Histórico. A mostra é composta por 27 capas de discos de vinil da coleção do DJ Lezr.

Segundo a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda o tema de março do “Arte na Capa” foi escolhido para comemorar o Dia Mundial do DJ, celebrado no dia 9 de março. A data foi criada no ano de 2002 por grupos de caridade como World DJ Found e Nordoff Robbins Music, que usam a música para cuidar de pessoas doentes.

– O Dia Mundial do DJ foi criado para homenagear os profissionais que entretêm o público com seleções das mais variadas músicas. A data também foi criada para arrecadar recursos para as instituições que ajudam adultos e crianças doentes, em nome de toda a indústria internacional de discotecas – disse Thiago Zaidan.

As 27 capas de disco escolhidas retratam a linguagem artística que transita desde a consciência ecológica, paixão automobilística, art pop & psicodélica, tecnologia e também o humor.

DJ Lezr

Eliezer Gastão, conhecido como DJ Lezr, também atua como produtor musical e radialista. O profissional nasceu em Resende e passou 15 anos atuando nos clubes do eixo Curitiba-Porto Alegre. Além disso, participou de diversos festivais conhecidos, entre eles o Oktoberfest.

Serviço

‘Arte na Capa – Solte o Som’

Visitação: até 31 de março

Horário: segunda a sexta-feira, das 12h às 18h

Local: MIS, Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, Centro Histórico

Entrada gratuita