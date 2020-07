Projeto ‘Arte na Capa’ homenageia o rock neste mês de julho em Resende

Matéria publicada em 14 de julho de 2020, 09:00 horas

Resende – A Prefeitura de Resende, por meio da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda (FCCMM), abriu a exposição “Arte na Capa – Rock é Rock Mesmo”, no Museu da Imagem e do Som (MIS), com sede no município. O MIS retoma as atividades presenciais, seguindo determinações de segurança como uso obrigatório de máscaras, distanciamento entre os frequentadores e higienização das mãos na entrada. A exposição pode ser visitada até o dia 31 de julho, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

O projeto Arte na Capa tem como objetivo apresentar ao público capas de discos de vinil, que fazem parte do vasto acervo do MIS de Resende. Mensalmente são escolhidos temas e capas correspondentes, destacando artistas por intermédio da arte desenvolvida por fotógrafos, desenhistas e designers.

Com a temática “Rock é Rock Mesmo”, a nova exposição do Museu da Imagem e do Som homenageia o Dia Mundial do Rock, celebrado no dia 13 de julho. A data foi sugerida pelo cantor e compositor Phil Collins, durante o festival Live Aid, em 1985. A mostra conta com 27 capas de artistas nacionais e internacionais como Rita Lee, Cazuza, The Beatles, Pink Floyd e Iron Maiden, entre outros.

O MIS de Resende funciona no andar térreo da Casa da Cultura, na Rua Luiz da Rocha Miranda, nº 117, no Centro Histórico. Considerado o segundo Museu da Imagem e do Som do Estado do Rio de Janeiro, e 27º no Brasil, em seu acervo estão compactos diversos, discos de vinil de 78 rpm, LPs nacionais e internacionais, além de publicações especializadas. A entrada da mostra é gratuita.