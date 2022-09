Projeto ‘Casa Brasileira de Palhaços’ promove apresentações e oficinas em VR

Matéria publicada em 9 de setembro de 2022, 17:32 horas

Volta Redonda- Dois dias repletos de atividades culturais, que resgatam a alegria de vivenciar a arte do palhaço. Essa é a proposta da Casa Brasileira de Palhaços, um projeto da Circo do Rio Produções Artísticas, que reúne a apresentação dos espetáculos “A Borralhona” e “Grande demais para uma – Pequeno demais para duas” e a realização da oficina “Laboratório de Palhaçaria” gratuitamente, em Volta Redonda (Centro Cultural Fundação CSN).

O projeto estreia dia 17 de setembro às 9h no Centro Cultural Fundação CSN (Rua Vinte e Um nº 402 – Vila Santa Cecília – Volta Redonda) com a oficina “Laboratório de Palhaçaria”.

Às 15h será a apresentação do espetáculo “A Borralhona” e às 17h, fechando a programação do dia, será a vez do espetáculo “Grande Demais para Uma – Pequeno Demais para Duas”.

No domingo (18) haverá mais uma aula da oficina “Laboratório de Palhaçaria”. Às 15h a artista Lilian Moraes retorna para apresentar o espetáculo “A Borralhona”, dessa vez com a participação especial de Márcia Venina (Palhaça Sebastiana) com o número “Com tudo na cesta”.

“A Borralhona” é um espetáculo solo da Palhaça Currupita (Lilian Moraes) inspirado na ópera “La Cenerentola”, um melodrama cômico de Gioacchino Rossini, no clássico “A Gata Borralheira” de Charles Perrault e no conto popular “O Santo Casamenteiro” de autor desconhecido.

Já “Grande Demais para Uma – Pequeno demais para Duas” é uma história narrada na linguagem da comédia física (sem fala verbal) que apresenta a disputa de território entre duas palhaças (Chica e Creudi) sem teto para dormir. Um espetáculo que traz um olhar cômico e poético sobre a realidade de quem vive nas ruas.

Como a “Casa” está sempre de portas abertas, contaremos com a participação especial da atriz Márcia Venina (Palhaça Sebastiana) que apresentará o número solo “Com tudo na cesta”.

As ações propostas contarão com tradução simultânea em libras e audiodescrição.

Oficina para troca de experiências e novos aprendizados

O projeto Casa Brasileira de Palhaços terá, nos dois dias de atividades, o Laboratório de Palhaçaria a ser ministrado por Glaucy Fragoso, que é um tempo, local e espaço para pesquisa e treinamento da linguagem do palhaçaria. O objetivo da oficina é o desenvolvimento do palhaço e palhaça, iniciante ou não, tendo como base o treinamento da técnica da comédia física para um corpo cômico e consciente. Tendo o palhaço como um trabalhador das emoções -aquele que vem para despertar afetos, vamos pesquisar e experimentar as expressões do corpo e da face na sua relação com os sentimentos, com o outro, com o tempo, com o movimento e com o espaço.

Por natureza, o Laboratório é um espaço para errar e se divertir com isso! Para essa atividade, o público-alvo são artistas e não artistas, maiores de 18 anos, interessados em conhecer a arte da palhaçaria. Inscrições gratuitas e informações através do e-mail [email protected]

O projeto Casa Brasileira de Palhaços foi idealizado pela atriz, palhaça e produtora cultural Lilian Moraes e contemplado pelo EDITAL DE CHAMADA EMERGENCIAL DE PREMIAÇÃO Nº 05/2021 RETOMADA CULTURAL RJ 2, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro – SECEC RJ. A CASA é um espaço itinerante que alia criação, formação, produção, estudo, pesquisa e intercâmbio na arte do palhaço.

Todas as atividades são gratuitas.

Programação completa:

Volta Redonda

Local: Centro Cultural Fundação CSN

Endereço: Rua Vinte e Um nº 402 – Vila Santa Cecília, Volta Redonda/RJ

Dia 17 de setembro

9 às 12h – Oficina “Laboratório de Palhaços”

15h – Espetáculo A Borralhona

17h – Espetáculo “Grande Demais para Uma – Pequeno Demais para Duas”

Dia 18 de setembro

9 às 12h – Oficina “Laboratório de Palhaços”

15h – Espetáculo A Borralhona

Participação Especial: Márcia Venina (Palhaça Sebastiana) com o número “Com tudo na cesta”.

SINOPSE DOS ESPETÁCULOS

A BORRALHONA

“A Borralhona” é um espetáculo solo da Palhaça Currupita (Lilian Moraes) inspirado na ópera “La Cenerentola”, um melodrama cômico de Gioacchino Rossini, no clássico “A Gata Borralheira” de Charles Perrault e no conto popular “O Santo Casamenteiro” de autor desconhecido. Currupita vive lavando, passando, cozinhando e está doidinha para casar. Por isso, anda sempre em dia com toda a “santaria”. Mas parece que o santo casamenteiro não ouve os apelos de Currupita. Numa manhã, em que acordou desesperada com a própria solterice, cansada de esperar, ela desperta seus instintos femininos para conquistar o “príncipe encantado” custe o que custar.

Dramaturgia, direção e atuação: Lilian Moraes

Gênero: Palhaçaria

Duração: 40 minutos

Classificação Etária: Livre

GRANDE DEMAIS PARA UMA – PEQUENO DEMAIS PARA DUAS”

Chica chega no banco da praça para passar a noite de descanso, mas sua rotina é quebrada pela chegada de Creudi que também encontrou no banco da praça o melhor local para passar a noite. Uma história narrada na linguagem da comédia física (sem fala verbal) que apresenta a disputa de território entre duas palhaças sem teto para dormir. Um olhar cômico e poético sobre a realidade de quem vive nas ruas. Um jogo de relações, uma brincadeira ou seria uma briga? Uma dança sutil e sarcástica sobre uma guerra braba por espaço nas grandes cidades. Um retrato ridículo -como é o palhaço, sobre o cotidiano comum de duas mulheres buscando suprir a mesma básica necessidade, ter um local pra dormir.

Dramaturgia e Direção: Glaucy Fragoso

Atuação: Glaucy Fragoso e Thaís Lopes

Gênero: Palhaçaria

Duração: 40 minutos

Classificação Etária: Livre

“COM TUDO NA CESTA”

Número de palhaçaria apresentado pela atriz Márcia Venina que fará uma participação especial no projeto e vive a palhaça Sebastiana, que passeia pelo lugar onde vive carregando em sua cesta vários objetos de seu afeto. Enquanto caminha, conversa com tudo ao redor. Encantada pela vida dos seres que habitam seu caminho, segue revelando motivos de alegrias, tristezas e um pouco de sua história.

Criação e Atuação: Márcia Venina

Direção: Pedro Gracindo e Julia Fajardo

Gênero: Palhaçaria

Duração: 10 minutos

Classificação Etária: Livre