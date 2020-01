Projeto ‘Destino Mantiqueira’ debate melhorias ao turismo da região das Agulhas Negras

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2020, 10:22 horas

Itatiaia – Representantes do Ministério do Turismo e secretarias estaduais da região da Mantiqueira, que abrange o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, estiveram reunidos no Parque Nacional do Itatiaia para debaterem ampliações estratégicas voltadas para o turismo na região.

Na ocasião, estiveram presentes os representantes da Secretaria de Estado de Turismo do Rio, o vice-presidente da Turisrio, César Werneck; do Estado de Minas, a Supervisora da Secult.MG, Flávia Ribeiro; e do Estado de São Paulo, o coordenador de Turismo, Rodrigo Ramos.

Também compuseram a mesa, o secretário municipal de Turismo de Itatiaia, Alexandre Resende (representando o prefeito, Eduardo Guedes) e o secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo de Resende, Tiago Diniz, representando o prefeito, Diogo Balieiro.

Com o projeto “Destino Mantiqueira – O ano todo, a Serra inteira” os organizadores abordaram temas relevantes à ampliação de ações e implementação de recursos que possam atrair ainda mais visitantes para a área preservada.

Foram levantadas questões pontuais como a preservação da fauna e da flora, oferta de serviços e produtos que atendam às necessidades dos visitantes, espaços atraentes com modelos de conscientização e reciclagem e ainda um trabalho de pesquisa contínuo que permita uma visão macro do ecossistema e seus modelos de preservação.

Dentro dos principais objetivos das ações está a de estabelecer também estratégias e planejamento para o desenvolvimento regional do turismo, ampliando e movimentando a economia local e a oferta de serviços aos visitantes. Ainda nesta semana, os encontros seguem para os outros dois estados que fazem parte do projeto (Minas Gerais e São Paulo).

Saiba mais

De acordo com o Ministério do Turismo, mais de 100 cidades compõem a região da Mantiqueira, que em razão de sua localização estratégica, está fortemente ligada ao turismo e já conta com mais de 1.600 hotéis (cerca de 80 mil leitos) e 2 mil restaurantes distribuídos por uma extensão de mais de 500 Km.

Ela reúne diversos roteiros gastronômicos, rurais, religiosos, culturais, de pesquisa e voltados para esportes de aventura. Fazem parte, entre outros, os circuitos das Águas das Agulhas Negras, das Águas Paulista, Caminhos da Mantiqueira, Serras de Ibitipoca, Serras Verdes, Terras Altas da Mantiqueira, Trilha dos Inconfidentes e Mantiqueira Paulista.