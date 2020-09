Projeto ‘Espaço Cultura de Bananal – Amovale’  vai reunir artistas locais e de outros estados para confraternização multicultural

Matéria publicada em 22 de setembro de 2020, 15:19 horas

Bananal – Música, poesia, circo, fotografia, teatro, jongo, dança e artesanato. Todos os eventos que seriam realizados na cidade de Bananal terão novo formato após a pandemia. Do dia 1º de outubro a 13 de novembro, a Amovale vai realizar encontros diários pelas redes sociais. Os organizadores conseguiram remodelar o projeto Espaço Cultura de Bananal – Amovale para que não só o público de Bananal, mas de qualquer parte do mundo, consiga participar da festa.

A Associação de Moradores e Amigos do Vale da Bocaina (Amovale) foi contemplada com o edital do Programa de Ação Cultural do Governo de São Paulo e recebeu os recursos necessários para realizar uma grande confraternização multicultural. Artistas como Thiago Amud, Júlia Lemmertz, Claudia Roquete Pinto, Wagner Fernandes e Luiz Carlos Barbieri estão na programação (YouTube da Amovale – Amovale Bocaina).

O projeto vai promover atividades de formação, resgatar a importante memória da cidade e de suas tradições. Além das belezas arquitetônicas e naturais, Bananal traz em suas raízes manifestações culturais como o jongo desde a época da escravidão.

As atividades serão transmitidas pela internet com acesso liberado para todo o público. Pela manhã serão realizadas oficinas e à noite shows e exposições. A coordenação do Espaço Cultura de Bananal – Amovale, estará a cargo das associadas Monica Alvarenga, diretora e produtora teatral há mais de 40 anos e Dora Lima, diretora e produtora de TV e cinema há mais de 30 anos.

A Amovale foi criada em 2013 e organiza mutirões de plantio em nascentes e áreas degradadas de Bananal para reflorestar a mata nativa do entorno do Parque Nacional da Bocaina, patrimônio mundial da Unesco. A instituição recebe apoio de organizações públicas e grupos internacionais para as atividades. É responsável, também, por projetos culturais e educacionais na cidade como o Som da Bocaina e AmoMúsica.