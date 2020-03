Projeto ‘Música na Feira’ retorna em 2020 com programação especial para o Dia da Mulher

Matéria publicada em 7 de março de 2020, 11:00 horas

Resende – O tradicional projeto “Música na Feira” retorna em 2020 com uma programação especial, após os diversos pedidos da população. Neste domingo, dia 8, a prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda e da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, retorna com o evento com participação de diversos artistas regionais.

Os shows acontecerão no deck próximo à Ponte Velha, no bairro Campos Elíseos, a partir das 10h. Ao todo, serão cinco apresentações com artistas do município e região de vários estilos para entreter o público que estiver na Feira Livre da Beira-Rio.

O primeiro “Música na Feira” do ano começa com show de samba de Silvão Total União, a partir das 10h. Em seguida, será a vez da banda Garage 443 entrar com os sucessos do rock, às 11h. A programação também conta com show de forró com o grupo Xoxote, às 12h, e logo após, às 13h, a banda Quartetum Brasil anima a plateia no deck.

Neste domingo é celebrado o Dia Internacional da Mulher e, de acordo com o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan, também haverá programação especial para elas.

– Além de todos os shows com os artistas de nossa região, pensamos também em uma forma de homenagear elas com uma Jam Session das Mulheres, com participação das artistas Cláudia Martins, Mariana Gomes, Anne Nogueira, Kika Porto e Yasmin Silveira – disse Thiago Zaidan.

Serviço

Primeira edição do ‘Música na Feira’ de 2020

Data: 08/03 (domingo)

Local: Deck, Calçadão da Avenida Nova Resende, Campos Elíseos

Entrada gratuita

Confira a programação

10h: Silvão Total União

11h: Garage 443

12h: Xoxote

13h: Quartetum Brasil

+ Jam Session das Mulheres: Cláudia Martins, Mariana Gomes, Anne Nogueira, Kika Porto e Yasmin Silveira