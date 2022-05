Projeto música na Feira traz como atração para este domingo Anderson Cunha e Filhos

Matéria publicada em 13 de maio de 2022, 18:33 horas

Atração em família anima a Feira Livre de Resende a partir das 10h30

Resende- O tradicional projeto ‘Música na Feira’, da Prefeitura de Resende, já tem atração confirmada para o próximo domingo, dia 8. A apresentação realizada através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda e da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, ficará por conta de Anderson Cunha e Filhos, se apresentando a partir das 10h30, na Feira Livre do Parque das Águas.

Quem for ao local, além de aproveitar as inúmeras ofertas de compras na Feira Livre, vai poder apreciar um som de qualidade, com o melhor da MPB e do sertanejo, com um show em família.

O evento, que oferece a oportunidade para diversos músicos da região, já possui anos de tradição e é considerado um sucesso. Interrompidas por conta da pandemia, mas já retomadas, as apresentações acontecem todos os domingos, trazendo uma atração nova e aproximando esses artistas da população.

– Além de valorizar os artistas de nossa região, o projeto é pensado também como uma forma de fomentar a Feira Livre, que sabemos que é uma atividade econômica muito importante. Basta passar pelo local para ouvir o trabalho desses artistas e sabemos que a música é algo que muda o dia das pessoas e torna o ambiente mais agradável. Seguimos trazendo novidades a cada semana e esperamos que aproveitem mais esse show – disse Thiago Zaidan.