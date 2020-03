Projeto ‘Noites de Autógrafos’ recebe nesta sexta-feira o premiado livro ‘De todos tempos’, de Márcio Castilho

Matéria publicada em 13 de março de 2020, 15:15 horas

Volta Redonda – Nesta sexta-feira, dia 13, a partir das 19h30, no Premium Café Brasil (anexo ao Teatro Gacemss 1), o projeto ‘Noites de Autógrafos’ recebe o premiado livro ‘De todos tempos’, de Márcio Castilho.

Com entrada gratuita e o público pagando apenas a consumação no local, a proposta do evento é proporcionar lazer e cultura com contextos de arte genuína, abrindo oportunidade para o público presente se aproximar para conversas e conhecimento.

A obra ‘De todos os tempos’, que acaba de ser premiada, terá seu autor, Márcio Castilho, contando o motivo de sua construção e publicação, além de autografar exemplares para aqueles que quiserem adquiri-las.

– Vejo este evento como necessário e bastante importante para a divulgação dos escritores regionais, pois como sempre tenho dito, há muita gente talentosa nos cercando e essa iniciativa é uma grande oportunidade para levar esses escritores e suas obras ao público – explica Castilho, ainda detalhando que já possui mais obras suas em preparação para serem publicada.

O livro traz poesias da percepção do autor perante sua própria jornada de vida, criando uma humanização que oportuniza o leitor a refletir o que tem em comum com o ator.

Serviço

Noites de autógrafos

Dia 13 de março (sexta-feira), às 19h30

Premium Café Brasil

O livro será vendido por R$ 35