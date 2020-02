Projeto ‘Pequenas Leituras’ segue conquistando plateia no Premium Café Brasil

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2020, 08:55 horas

Volta Redonda – Um projeto que traz ao público oportunidade de ver aplicação prática sobre metodologias cênicas. Assim se constitui o “Pequenas Leituras”. Tendo sua primeira temporada lançada no ano passado, o evento vem conquistando aumento de público pelo dinamismo de suas leituras dramatizadas em cerca de trinta a quarenta textos por noite de apresentação. O próximo evento acontece hoje, dia 13 de fevereiro, às 19h30, no Premium Café Brasil (anexo ao Teatro Gacemss 1), com entrada gratuita. O público só paga o que consumir no local.

Em cartaz mensalmente, o evento é um dos projetos criados pela RH Soluções Artísticas em parceria com o Café e iniciou sua segunda temporada em janeiro deste ano. Para a edição de fevereiro foram escalados os atores Demétrio Santos, Dieni Flausino, Thayanne Xavier e Thiago Giaccomeli, mesclando integrantes.

– Todos os quatro já estiveram em festivais nossos. Mas, é a primeira vez que ambas as atrizes participam do ‘Pequenas Leituras’. Já Demétrio e Thiago fizeram algumas edições. Criamos o projeto para trabalhar o dinamismo e a criatividade vocal em diversos textos através de leituras dramatizadas. São técnicas vocais que usamos na nossa oficina de atores e os integrantes vão sendo escalados em rodízio, mesclando quem já está acostumado com quem está iniciando, abrindo oportunidade para todos – explica o proprietário da RHSA e diretor geral do grupo cênico Estudarte, Rodrigo Hallvys.

Segundo ele, um dos objetivos do projeto é possibilitar aplicação prática dos exercícios de leitura perante o público. “Quando espetáculos são decididos para irem à cena, iniciamos todo um processo de estudo de construção de personagens. Voz e ritmo fazem parte disso. Então, começamos as leituras até ficarem dramatizadas. Resolvemos fazer esse processo da leitura perante o público para que todos possam conhecer como é parte do trabalho do ator. E a plateia sempre ri”, conta.

– Entrego os textos uma hora antes do evento para eles. Assim, precisam trabalhar a criatividade e se prepararem para testes de vídeo ao mesmo tempo, pois os textos que utilizamos no projeto são de área do audiovisual – acrescenta.

Agenda anual em definição

O Estudarte já iniciou 2020 com parte de sua agenda em definição. Além do foco no seu “X Festival de Teatro”, marcado para dezembro deste ano, a trupe já está cotada para as duas próximas edições do “Dia Zen”, possui calendário firmado para mais edições do “Pequenas Leituras” e seus atores sempre são cotados para outros projetos da RH Soluções Artísticas, como o “ReVolta com poesia” e o “Quase lá!”.

– Estamos em período de seletiva para projeto musical também. O ‘Pequenas Leituras’ faz parte do processo de enriquecimento técnico dos atores do grupo e cria o hábito necessário da preocupação com a construção da voz para cada personagem. Uma necessidade de não ficarmos na zona de conforto – finaliza Rodrigo.

Serviço

Pequenas Leituras – Segunda Temporada – Com o grupo cênico Estudarte

Atores convocados para a edição: Demétrio Santos, Dieni Flausino, Thayanne Xavier e Thiago Giaccomeli

Direção geral: Rodrigo Hallvys

Dia 13 de fevereiro, 19h30, no Premium Café Brasil (anexo ao Teatro Gacemss 1), na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda

Entrada gratuita – O público só paga a consumação