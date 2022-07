Projeto Teatro a Bordo chega em Itatiaia nesta sexta, dia 15

Matéria publicada em 12 de julho de 2022, 18:39 horas

O primeiro teatro móvel solar do Brasil abre suas portas na Praça da Emancipação, no bairro Campo Alegre

Itatiaia- O projeto Teatro a Bordo – Caixola de Histórias, do Instituto CCR – estaciona nesta sexta-feira, dia 15, em Itatiaia, com apresentações gratuitas – que envolvem projeções de filmes e mostras de artistas da cidade – na Praça da Emancipação, no bairro Campo Alegre.

“É uma felicidade poder trazer esse projeto cultural para Itatiaia. Nossa missão é expandir cada vez mais os acessos aos nossos espaços artísticos e de desenvolvimento humano, gerando oportunidades das crianças, por exemplo, poderem assistir a um teatro público e de qualidade. Será um encontro para toda a família. Quero aproveitar e agradecer ao nosso prefeito Irineu Nogueira por mais esse apoio para a nossa cidade e convidar a todos para que venham se divertir e muito.” diz o Superintendente de Cultura, Thiago Góes.

A programação é diversificada: personagens da tradição oral brasileira, músicas do cancioneiro popular, atrações de palhaços, interação com o público e valorização da cultura local com os artistas da cidade, além de trazer a mensagem da sustentabilidade como um compromisso de todos, já que o caminhão-palco é autossustentável utilizando energia solar para abastecer seus equipamentos de som e luz.

As atividades não se restringem apenas ao local onde o contêiner-teatro estaciona. Assim como faz o circo em sua chegança, os artistas realizam cortejos pela cidade e intervenções nas escolas públicas, com brincadeiras e informações sobre a programação. Depois, o contêiner se transforma em palco para as apresentações gratuitas e abertas ao público.

O projeto Teatro a Bordo – Caixola de Histórias é apresentado pelo Instituto CCR, no trecho da CCR RioSP, com realização do Grupo Teatro a Bordo e apoio da Prefeitura de Itatiaia.

Itinerância virtual

Ao longo dos últimos quinze anos, o contêiner-palco do Teatro a Bordo já visitou mais de 400 cidades e foi visto por 600 mil pessoas em sete estados brasileiros. Porém a circulação presencial, prevista para ocorrer em 2020, precisou ser adaptada durante a pandemia da Covid-19. Dessa forma, parte do projeto ocorreu naquele ano através de oficinas virtuais de contação de histórias. Neste ano de 2022, com a liberação da realização de eventos nos municípios, o Grupo retorna às praças e ruas.

Serviço:

DIA 15 DE JULHO – SEXTA-FEIRA

LOCAL: PRAÇA DA EMANCIPAÇÃO, BAIRRO CAMPO ALEGRE

CORTEJO DE CHEGANÇA DOS ARTISTAS NAS RUAS PELA MANHÃ

16H00 – ARTISTAS DA CIDADE

17H00 – TEATRO: “SESSÃO SOLENE – A PRINCESA E O GIGANTE”

18H00 – SESSÃO DO VÍDEO: CAIXOLA NOS ARES ‘AVENTURAS EM