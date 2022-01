Projeto ‘Verão #tônoRio’ vai percorrer oito cidades litorâneas do Estado do Rio

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2022, 12:54 horas

A primeira cidade a receber a ação no interior é Quissamã, na Costa do Sol

Rio- Com o objetivo de fomentar o turismo nos municípios litorâneos do estado na estação mais quente do ano, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) lançou, nesta semana, o projeto “Verão #tônoRio”. A iniciativa conta com contêineres ‘instagramáveis’ (algo que desperta o desejo de registrar uma imagem e publicá-la em redes sociais) em pontos estratégicos de interesse turístico. A primeira cidade a receber a ação no interior é Quissamã, na Costa do Sol .

Outras sete cidades já foram escolhidas para receber a iniciativa. São elas: Macaé, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Mangaratiba e Paraty.

A ideia é que o turista tenha, de janeiro a março, um ambiente de informações turísticas em que possa consultar os atrativos de diversos destinos fluminenses. No estande, o visitante vai poder registrar a sua presença por meio de imagens de drone e ainda acompanhar uma atração musical, que acontecerá no local das ações, durante o pôr do sol (a partir das 18h).

A ação acontecerá em dias e cidades específicas (consulte abaixo), das 10h às 20h. Em Quissamã, o estande ficará na Praia de João Francisco, na Avenida Atlântica Uberland Paula, esquina com a Rua da Lagoa. Além de Quissamã, o contêiner passará por cidades da Costa do Sol e da Costa Verde.

Na capital, outro contêiner ficará fixo no Posto 4, em Copacabana. Segundo o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, com as taxas de ocupação hoteleira se mantendo em alta desde o Réveillon, a ação é uma oportunidade de o visitante ter mais lembranças do Rio de Janeiro e também de conhecer as atrações de outras cidades.

– A ocupação de espaços de interesse turístico em oito cidades do interior do Estado é mais um momento em que o visitante terá para guardar na lembrança e programar a sua viagem, para os diferentes pontos do nosso Rio de Janeiro. A retomada das atividades está acontecendo e precisamos de ações que façam o estado voltar à sua posição de destaque como destino turístico – destaca Gustavo Tutuca.

Serviço

Dias, horário e cidades do projeto no interior

Horário da ação: das 10h às 20h

Quissamã – 27, 28, 29 e 30 de janeiro

Macaé – 3, 4, 5 e 6 de fevereiro

Cabo Frio– 10, 11, 12 e 13 de fevereiro

Arraial do Cabo – 17, 18, 19 e 20 de fevereiro

São Pedro da Aldeia – 24, 25, 26 e 27 de fevereiro

Iguaba Grande –3, 4, 5 e 6 de março

Mangaratiba – 10, 11, 12 e 13 de março

Paraty – 17, 18, 19 e 20 de março

Dias e horários de funcionamento em Copacabana

Período: 28/1 a 27/3

Horário da ação: das 10h às 19h (de terça a quinta) e 10h às 20h (de sexta a domingo)