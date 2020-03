Redes de cinema da região suspendem funcionamento por conta do coronavírus

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 08:55 horas

Peças de teatro também tiveram datas alteradas devido a pandemia; opções de lazer ficam reduzidas

Sul Fluminense – Em tempos de coronavírus, os espaços e eventos culturais estão cada vez mais reduzidos. No mercado cinematográfico, o coronavírus já cancelou eventos e adiou a estreia de inúmeras produções, que ainda não têm data para chegar às salas de cinema. A Rede Cine Show, o Cine Araújo, no Shopping Park Sul, o Cine Gacemss e o Cine 9 de Abril, em Volta Redonda, o Cine A, no Shopping PátioMix Resende, e o Cine Glória Valença já suspenderam a exibição de filmes por, pelo menos, 15 dias, de acordo com o Decreto nº 46.970 publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

Em nota, o Cine Show afirmou que “em respeito ao seu público está suspendendo suas atividades pelo prazo constante no decreto”. Disse ainda contar com a compreensão de todos, e esperar que em breve possam voltar às atividades normais “e viver a magia do cinema junto a vocês”. Mais informações estarão sendo dadas através do site (www.cineshow.com.br)

O Cine Araújo, no Shopping Park Sul, em Volta Redonda, também emitiu nota afirmando que “visando à saúde e bem-estar do público e equipe, e fundamentados pelo Decreto nº 46.970, informa aos espectadores que os cinemas localizados no Rio de Janeiro estarão fechados pelo período de 15 dias, podendo ser prorrogado de acordo com futuras determinações”.

Ainda em Volta Redonda, o Cine 9 de Abril também está com as exibições interrompidas, assim como o Cine A no Shopping PátioMix Resende.

Em Valença, o único cinema da cidade, o Cine Glória, também está de portas fechadas desde o dia 14 de março. “A decisão deve-se ao avanço do coronavírus (Covid-19) no estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que vivemos uma pandemia mundial”, diz a nota.

No Gacemss, em Volta Redonda, as atividades também estão suspensas por tempo indeterminado, eventos, cinema e biblioteca fechados ao público.

Paraty

A Prefeitura de Paraty informou que, em razão da ameaça da pandemia de coronavírus e dos protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, foi instituído no município o Grupo de Emergência em Saúde Pública, que irá adotar medidas preventivas para evitar o risco de contágio em eventos e atividades voltadas para o público em geral, em aglomerações com mais de cem pessoas. O comitê conta com representantes das secretarias de Saúde, Educação, Turismo, Cultura, Ambiente, Gabinete, Procuradoria Geral do Município e Obras e Transporte.

Entre as medidas preventivas já definidas, a prefeitura decidiu suspender a programação da Casa da Cultura e do Cinema da Praça, por se tratarem de espaços públicos com capacidade próxima de cem pessoas.

A prefeitura esclarece ainda que a programação do FestJuá está mantida, por se tratar de evento em local aberto e frequentado majoritariamente pela população de Paraty, onde, até o momento, não houve nenhum caso confirmado de Covid-19.

Teatro

A Mega Entretenimento emitiu uma nota falando sobre o adiamento do espetáculo “Deus é tão bom”, do Grupo 3 Palavrinhas – que seria realizado no último sábado, 14 de março, às 16h, no Teatro Gacemss, em Volta Redonda.

O espetáculo será apresentado no dia 21 de junho de 2020, sem prejuízo para os que já têm ingresso – ou seja, estes continuarão válidos. Optando pelo reembolso, os interessados devem dirigir-se à secretaria do Gacemss ou solicitá-lo através do site (www.sympla.com.br), caso os ingressos tenham sido adquiridos pela internet.