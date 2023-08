Renato Teixeira faz show na 2ª Festa da Independência de Pinheiral

Pinheiral – A Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT) realiza, entre os dias 8 e 10 de setembro, a 2ª Festa da Independência. Serão três dias de festividade com diversas atrações gratuitas, show principal do cantor Renato Teixeira, compositor das canções de sucesso ‘Romaria’ e ‘Tocando em Frente’, além da apresentação de cantores locais e Dj Ratus.

A Festa da Independência contará com food trucks e atração infantil. Na sexta-feira (8), a festa começará às 18h, com show de Pub77 e show ao vivo com a cantora sertaneja Gisele Magalhães, às 22h.

No sábado (9), a festividade terá início às 17h, com apresentação de Marcos Russoni a partir das 20h e show com o cantor Renato Teixeira, às 23h.

No domingo (10), o evento começará às 13h. A atração voltada para as crianças, apresentação da Tia Ana Banana e sua turma, tem início a partir das 14h. Já às 17h, a banda Simpatia Samba Show irá se apresentar e, às 21 horas, o Grupo Ziriguidum sobe ao palco.

A secretária da pasta, Aline Gouvêa, destacou que a Festa da Independência de Pinheiral está se tornando uma tradição na cidade não só quanto aos atos cívicos realizados em comemoração a data, mas também quanto a parte festiva.

“Como nos anos anteriores essa festividade vai possibilitar com que muitas famílias aproveitem para estarem juntas, desfrutem momentos de lazer e com um diferencial esse ano, que é curtir o show gratuito com o músico Renato Teixeira. Teremos também diversas atrações como a que é voltada para o público infantil, além dos shows com músicos da cidade para toda a população aproveitar. Agradeço ao prefeito Ednardo Barbosa por acreditar no nosso trabalho”, disse.