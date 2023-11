Resende: ‘Aqui tem Samba’ apresenta neste sábado Diogo Senna e Samba da Rafa

Resende – A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda apresenta mais uma edição do projeto ‘Sou+Cultura’, neste sábado (2). Desta vez a participação do ‘Aqui tem Samba’, acontece no Alpha Park, localizado na Avenida Luiz Dias Martins, no bairro Ipiranga, a partir das 17h.

A performance fica por conta do Diogo Senna e presença do Samba da Rafa. O projeto ainda terá a participação do DJ Sávio Fortunato e diversos convidados do meio artístico para compor o evento com muito samba. Ainda terá pintura facial, algodão doce e pipoca para a criançada.

– Esse novo projeto do Sou + Cultura é uma maneira de abrir espaço para o cenário musical dos nossos artistas locais e convidar as pessoas para fazerem parte desse momento que acontece em diferentes pontos da cidade. Além de promover momentos de lazer e acesso à cultura para a comunidade através dos encontros frequentes – explica o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan.