Resende promove “Música na Feira + Estação” na Feira Livre do Parque das Águas

Matéria publicada em 24 de junho de 2022, 12:04 horas

Projeto celebra a chegada do inverno, com atrações musicais a partir das 10h30, além de Dança na Feira e food trucks

Resende – A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, em Resende, promove uma nova edição do projeto “Música na Feira + Estação” na Feira Livre do Parque das Águas, neste domingo, dia 26. Desta vez, o evento celebra a chegada da nova estação: o inverno, com atrações musicais a partir das 10h30.

Na edição de inverno, os frequentadores da Feira Livre poderão curtir variados estilos musicais, enquanto fazem suas compras. A abertura será às 10h30, com Leopoldo Commisso e Fernando Farias, com a música latina; em seguida, às 12h30 terão dança e cultura hip hop com Zé Souto; às 13h será Sr. Gouveia, com sucessos do Rock; e fechando às 15h30 com Projeto Black Charme com Birinha e Claudinho.

O evento “Música na Feira + Estação” tem previsão de acontecer a cada três meses, sempre na mudança de uma estação para outra. O presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan, destaca que além das apresentações musicais, o “+ Estação” contará com Dança na Feira e o espaço com food trucks.

-Este domingo será especial com a edição de inverno do já consolidado Música na Feira. Este já é o segundo evento, já realizamos o + Estação de outono e foi um sucesso. Com o grande número de atrações o tempo do evento aumentará e conseguiremos levar ainda mais cultura e lazer para a população. Além de incentivar a economia local – disse Thiago Zaidan.

Música na Feira + Estação: Inverno

Dia: 26/06 (domingo)

Horário: a partir das 10h30

Local: Feira Livre do Parque das Águas