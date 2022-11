Resende promove oficina de sacolas artesanais - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de novembro de 2022, 11:02 horas

Resende- Com o objetivo de ajudar o meio ambiente usando a criatividade, a Prefeitura de Resende irá realizar na tarde dos dias 16 e 17 de novembro, no horário das 14h às 16h, uma oficina de artesanato para a produção de sacolas com sacos de ração.

Segundo a organização do evento, além de ajudar o meio ambiente, a oficina é uma forma de reciclar sacos que iriam para o lixo.

Para participar basta fazer as inscrições na CCI Cidade Alegria ou na CCI Tobogã. Para mais informações ligue:(24) 99968-1727.

A oficina está aberta para adultos e idosos. No dia da oficina basta apenas levar seu próprio saco de ração vazio e participar.