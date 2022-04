Resende recebe a partir desta terça, 26, a expedição multidisciplinar “Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro”

Matéria publicada em 26 de abril de 2022, 18:07 horas

Resende- Está chegando a partir desta terça-feira, 26, no município de Resende uma iniciativa viabilizada pelo projeto Força Meninas, que chega na cidade em formato de carreta multidisciplinar, onde propõe despertar a curiosidade e o potencial das meninas em carreiras de baixa representatividade feminina, como as áreas de STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), através de palestras, oficinas e peças teatrais gratuitas.

Durante a semana, a carreta atenderá crianças do ensino público da cidade e aos sábados será aberta para o público geral. Os interessados em participar podem se inscrever através do Sympla.

Força Meninas e “Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro” são projetos da pesquisadora Deborah de Mari, um dos principais nomes na luta de gênero. Deborah é uma das Top Voices em Igualdade de Gênero pelo LinkedIn Brasil em 2022, além de vencedora do Prêmio de Direitos Humanos 2021 da Embaixada do Canadá e eleita pela organização britânica Apolitical como Top 100 mais influentes em Políticas de Gênero do mundo.

Em formato de carreta itinerante, a expedição, realizada pela Força Meninas, promove sessões diárias do espetáculo “Uma Janela Para O Mundo” e oficinas makers, que trabalham conceitos de linguagem computacional, eletrônica e realidade virtual para crianças a partir de 6 anos.

As sessões do projeto ocorrerão entre os dias 26 a 30 de abril, sendo que nos dias 26 e 27, as atividades acontecem no Colégio Estadual Governador Roberto Silveira. Já entre os dias 28 e 29 de abril, a expedição estará no CIEP Brizolão 489 Augusto De Carvalho, e no dia 30 no Parque das Águas.

A iniciativa promove atividades para apresentar histórias inspiradoras de mulheres na ciência para crianças de 6 a 17 anos, além de despertar a curiosidade e incentivar meninas a ingressarem em carreiras com baixa representatividade feminina, especialmente ciências, tecnologia, engenharia e matemática, por meio de apresentações teatrais e oficinas práticas. Cinco jovens vencedoras do prêmio “Mude o Mundo Como Uma Menina” – também realizado pela Força Meninas – darão palestras sobre suas experiências pessoais. Viabilizada pela Lei do Incentivo à Cultura, a expedição passará por 17 cidades.

Construída em parceria com a Cia Realejo, a peça “Uma Janela Para O Mundo” é uma das atividades programadas. Conta a história de duas meninas, que vivem em décadas diferentes – Luna está em 2022 e Estela em 1922 – e decidem criar uma máquina do tempo para fugir dos problemas de seus mundos. A peça homenageia as cientistas brasileiras Ada Rogato, Enedina Alves e Aida Espinola.

Além de participarem de oficinas makers, as crianças também vivenciarão na prática conceitos de linguagem computacional, eletrônica e até uma experiência de realidade virtual.

Ao término do programa, será entregue a cada participante um livreto escrito por Déborah De Mari, que narra a vida de 10 mulheres de destaque nas carreiras de STEM. Dentre elas estão a engenheira Carol Shaw, a bióloga e educadora Bertha Lutz e a matemática Ada Lovelace.

A iniciativa rodará o país durante quatro meses, passando por São Paulo, Rio de Janeiro, Resende, Juiz de Fora, Vitória, Belo Horizonte, Contagem, Goiânia, Piracicaba, Suzano, Mauá, São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Aracaju, Camaçari e Salvador. Ficará uma semana em cada cidade e os protocolos sanitários locais serão cumpridos. As apresentações terão também transmissão em libras e infraestrutura acessível para pessoas com deficiência (PcD).

“A expedição é um convite para meninas descobrirem seu potencial, conhecerem e se inspirarem em mulheres que romperam barreiras em áreas dominadas por homens, e sonharem com novos futuros. A participação de meninos é muito bem-vinda na construção deste futuro mais igualitário. Nossa expectativa é que mais de 40 mil crianças sejam impactadas pelo ‘Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro’”, conta Déborah De Mari, fundadora do Força Meninas e idealizadora do projeto.

Oficinas:

Viagem à lua com Katherine Johnson – Oficina de Engenharia e Pensamento Computacional

Nesta atividade, as crianças farão uma viagem para a Lua. Mas, para isso, será necessário construir um foguete para chegar até lá. Pensamento computacional e conceitos de engenharia serão colocados em prática nesse desafio. E aí, topa entrar nesta jornada?

Criando Jogos com Carol Shaw – Oficina Circuito e Eletrônica

Nesta oficina, será criado um jogo de tabuleiro por meio da construção de um circuito de papel. As participantes aprenderão como gamificar o tabuleiro, e a missão será chegar ao final dele para acender a luz de suas ideias – o que simboliza a capacidade criativa das crianças. Conceitos de games, eletrônica, resolução de problemas e trabalho em equipe são algumas das habilidades desenvolvidas nessa atividade.

Se eu posso ver, eu posso ser com Ada Lovelace – Experiência de Realidade Virtual

As crianças receberão um livreto contando a história de mulheres inspiradoras que transformaram o mundo através de suas descobertas e invenções. Após conhecer as histórias delas, serão convidadas a desenhar como se imaginam no futuro. O resultado dessa atividade é uma experiência de realidade virtual que os participantes poderão levar para casa.

Serviço Expedição “Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro”

RESENDE

Local: Colégio Estadual Governador Roberto Silveira

Endereço: Rua Nossa Sra. de Fátima – Paraíso, Resende – RJ

Data: 26 e 27 de Abril

Local: CIEP Brizolao 489 Augusto De Carvalho

Endereço: Rua dos Tupis, 50 – Cidade Alegria, Resende – RJ

Data: 28 e 29 de abril

Local: Parque das Águas

Endereço: Av. Marcílio Dias – Jardim Jalisco, Resende – RJ

Data: 30 de abril