Resende recebe espetáculo “Rainha da Neve” nesse sábado

Matéria publicada em 9 de setembro de 2022, 14:06 horas

Espetáculo acontece no Parque das Águas a partir das 18h; classificação é livre e entrada é gratuita

Resende – A primavera já está batendo às portas, mas a “Rainha da Neve” desembarca em Resende no próximo sábado, dia 10, e gela o Parque das Águas junto com seu espetáculo por meio do programa Diversão em Cena, uma parceria da Prefeitura de Resende e da Fundação ArcelorMittal.

A atração, que está prevista para iniciar às 18h, é gratuita e a classificação é livre. O teatro é uma adaptação do clássico “A Rainha da Neve” e narra a história das irmãs Anna e Elsa que lutam para quebrar o feitiço do inverno eterno.

O espetáculo é interativo e a ideia é que os personagens saiam dos livros de história para contar, cantar, encantar e convidar as crianças a participar do show.

– Esta é a décima segunda edição do projeto Diversão em Cena, que já é um sucesso e virou tradição no município. O teatro tem a arte de encantar o público de diferentes idades, principalmente, crianças, por conta dos diferentes recursos visuais que dispõe – finalizou o presidente da Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan.