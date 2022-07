Resende recebe nova peça teatral “Encontro de Vilões neste sábado

Matéria publicada em 7 de julho de 2022, 11:53 horas

Espetáculo do projeto Diversão em Cena ArcelorMittal em parceria com a Prefeitura de Resende, será às 18h, no Parque das Águas

Resende – Neste sábado, dia 9, Resende recebe mais um espetáculo do programa Diversão em Cena ArcelorMittal da temporada de 2022. A peça teatral será “Encontro de Vilões” e acontece às 18h, no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco.

O projeto é promovido pela Fundação ArcelorMittal, em parceria com a Prefeitura de Resende. O evento é gratuito e aberto ao público em geral.

A peça teatral será um desfile inesquecível de personagens famosos como a madrasta da Cinderela, a Rainha Má, Jafar, Capitão Gancho, Bruxa Má do Oeste e Malévola e conta sobre o poder dos eletrônicos e os impactos sobre os clássicos infantis. O espetáculo se passa no Dia das Bruxas, quando os vilões de várias histórias se reúnem para um chá da meia-noite para reverter o mal que fizeram para suas princesas prediletas.

-Mais uma peça desse importante projeto de parceria entre a Prefeitura e a ArcelorMittal, que tem proporcionado a população de Resende um momento em família e de incentivo à cultura. A programação será até o final do ano e promete agradar públicos de diferentes idades – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

O espetáculo do programa Diversão em Cena busca democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 cidades. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.