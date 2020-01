Resende Shopping promove colônia de férias gratuita para as crianças

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2020, 10:31 horas

Resende – Começa na segunda-feira, dia 20, e segue até o dia 24 de janeiro, a Mini Colônia de Férias do Resende Shopping. Serão cinco dias de muita diversão, sempre das 16h às 18h, com tudo gratuito.

Entre as brincadeiras estão: gincanas, piques, brincadeiras de antigamente, jogos de tabuleiro e muito mais.

O Resende Shopping informa ainda que não é necessário fazer inscrição, mas as vagas são limitadas e a organização será por ordem de chegada.

As atividades são voltadas para crianças de 4 a 10 anos e é necessário ter a presença de um responsável. A Mini Colônia de Férias acontece no espaço da Recreação Infantil, no L3.