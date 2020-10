Resultado parcial dos editais da Lei Aldir Blanc é liberado pelo Governo do Estado

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 08:20 horas

Rio- O Governo do Estado publicou, na quarta-feira (28), o resultado parcial dos classificados dos seis editais com recursos da Lei Federal Aldir Blanc. Foram divulgadas as informações da chamada dos editais Retomada Cultural RJ, Fomenta Festival RJ, Cultura Presente RJ, Passaporte Cultural, Juntos pelo Circo RJ e Cultura Viva RJ.

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio (Sececrj) recebe os recursos dos não classificados dentro da plataforma Desenvolve Cultura até as 18h do dia 4 de novembro. Todas as informações e passo a passo podem ser conferidos no site www.http://cultura.rj.gov.br/lei-aldir-blanc-rj. O investimento total é de mais de R$ 50 milhões.

– Dialogamos com toda classe artística para criar editais que atendessem a demanda existente no estado e sabemos da importância dos editais da Lei Aldir Blanc para o setor cultural. Tivemos mais de 4 mil projetos habilitados em diferentes segmentos e agora abrimos o período de recurso. Estamos com a expectativa muito positiva com as propostas e certamente temos lindos projetos garantindo a retomada cultural do nosso estado em todos os segmentos – disse a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, Danielle Barros.

Repasse da Lei Aldir Blanc

Juntando a quantia que será destinada ao pagamento das cinco parcelas da renda emergencial para pessoa física, a cultura do estado do Rio tem o seu maior aporte da história: R$ 104 milhões oriundos da Lei Aldir Blanc.

De acordo com a secretária Danielle, o lançamento de editais, chamadas públicas e prêmios são de responsabilidade de estados e municípios. A bancada examinadora de editais contará com servidores da secretaria, Fundação Theatro Municipal, Fundação do Museu da Imagem e do Som, Funarj e com membros de instituições da sociedade civil com atuação na área cultural.

Fomento à cultura no estado

A secretaria vem adotando os editais para o fomento da cultura no estado. Durante o período de quarentena da pandemia da Covid-19, a secretaria realizou, com recursos do Fundo Estadual de Cultura, o edital Cultura Presentes nas Redes. Com mais de 6 mil inscritos, foram selecionados 1,5 mil projetos, com premiação de R$ 2,5 mil para cada. O investimento total foi de R$ 3,7 milhões. Para facilitar as inscrições, foi criado o sistema “Desenvolve Cultura”, para a inscrição de projetos culturais.