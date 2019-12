Riko Martins lança nesta sexta-feira seu livro ‘Flor D’anjo: O Destino da Sobrevivência’

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2019, 09:55 horas

Volta Redonda – O Bar Metamorphose abre as suas portas nesta sexta-feira, dia 20 de dezembro, às 20h, para o pré-lançamento do livro “Flor D’anjo: O Destino da Sobrevivência”, do jovem autor Riko Martins.

Riko salienta que escolheu a data por conta da proximidade das festas e confraternizações de fim de ano, quando consegue reunir familiares e amigos para participarem de um momento tão especial. “Sonhei com a obra e só agora decidi colocar no papel o que guardava em minha mente e em algumas anotações pessoais”.

O autor confessa que era um sonho que toma a forma real e que teve o auxílio de alguns profissionais para concretização.

– Garanto que o leitor se surpreenderá com cada detalhe e sentirá o gosto de um quero mais em cada capítulo apresentado – finaliza.

Serviço

O livro “Flor D’anjo: O Destino da Sobrevivência” será vendido por R$25 com autógrafo. O Bar Metamorphose fica na Rua General Andrade Neves, nº 426, bairro São Geraldo, Volta Redonda.