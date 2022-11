Roda de conversa sobre ‘Consciência Negra’ reúne alunos de BM e a vice-prefeita

Matéria publicada em 10 de novembro de 2022, 18:49 horas

Fátima Lima esteve no Ciep 483, no Paraíso de Cima, e abordou assuntos no tema da igualdade racial

Barra Mansa- Na manhã desta quinta-feira, dia 10, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Gerência de Promoção da Igualdade Racial (Gepir) e da Secretaria de Educação, promoveu atividades relacionadas ao Mês da Consciência Negra. Alunos do Ciep 483 – Ada Bogato, no bairro Paraíso de Cima, participaram de uma roda de conversa com a vice-prefeita Fátima Lima, que respondeu perguntas dos estudantes relacionadas à questão racial.

Negra e educadora, ela ressaltou como superar obstáculos dentro da sociedade e se tornar um destaque.

“É possível ser referência na sociedade, na sala de aula, na cidade e em qualquer outro lugar. Devemos produzir rodas de conversas como esta, dialogar com vizinhos e moradores para a promoção da igualdade racial e de um futuro melhor para todos. O esforço faz parte para eu me tornar destaque na sociedade e poder transformar nosso município em um lugar melhor para se viver e acolher as pessoas. Parabenizo a escola, os educadores que buscam a excelência dos alunos, já que tudo começa dentro de uma sala de aula”, destacou Fátima Lima.

De acordo com a gerente da Gepir, Deviane Costa, as atividades desenvolvidas ao longo deste mês são essenciais para as novas gerações. “Ouvir a vice-prefeita Fátima Lima contar as dificuldades que ela enfrentou até conquistar esta posição de destaque na sociedade, pode proporcionar o sucesso desses alunos, pois eles crescem com esta referência. Enxergam o futuro através dela e aonde podem chegar. É ir além do propósito”.

Diretor e professor da escola, Lucas Guimarães também ressaltou que a presença da vice-prefeita acrescenta muito aos estudantes. “O histórico e a trajetória da vice-prefeita inspiram. É um grande espelho para nossas crianças”.

Cultura Afro e Empoderamento

Também nesta quinta-feira, 10, a Gepir e a Fundação Cultura Barra Mansa promoveram uma palestra no Colégio Estadual Barão Aiuruoca. Os temas abordados foram a Cultura Afro e o Empoderamento do povo preto. Quem abordou os assuntos foi o professor Alexandre Ferreira Santos.

“Estar próximo aos jovens é uma experiência muito positiva e sempre reveladora. Poder conscientizá-los sobre assuntos tão importantes é desafiador e ao mesmo tempo, prazeroso”.