Rodrigo Hallvys lança seu terceiro livro ‘Tatos e digitais’

Matéria publicada em 5 de novembro de 2020, 16:35 horas

Volta Redonda – Aquele momento onde você compreende as coisas que já passou na vida como aprendizado, agradece e segue em frente com sensação de paz. Essa é a característica trazida por “Tatos e digitais”, terceiro livro de Rodrigo Hallvys, que dá sequência a uma quadrilogia. A obra será lançada e vendida a partir de sexta-feira, dia 13 de novembro, através das redes sociais do artista (@rhsolucoesartisticas), devido ao impedimento de lançamento presencial por conta da pandemia do novo coronavírus.

Dois anos após dar início às publicações que formam uma quadrilogia, Rodrigo Hallvys segue com a fórmula que parece ter dado certo sem que ele esperasse quando a criou. Em 2011 ele começou a escrever o livro “O dia D”, encerrando o mesmo no ano seguinte, quando escreveu “Epitáfio do amor”. Ambos já lançados, construindo uma linha de raciocínio baseada em fases geralmente vividas pelas pessoas.

– Tudo começou com a paixão e os planos do casamento em um namoro. O primeiro livro veio com este teor. Depois a gente passa pelo período de luto do término, do sofrimento pela frustração dos planos, que gerou o segundo livro. Agora o terceiro traz aquele momento em que resolvemos canalizar as atenções na vida profissional para não ficar pensando na pessoal, que anda uma porcaria – diverte-se Rodrigo.

Embora a coletânea de obras tenha seu início há quase uma década, o lançamento das mesmas surpreendeu muita gente e as reações assustaram o próprio autor: “Muita gente comprou o primeiro livro porque tinha curiosidade sobre a minha vida, da qual não tinha costume de falar. Sempre fui muito romântico, mas de forma muito introspectiva, creio. As pessoas começaram a me falar sobre sempre pensarem que eu só vivia para o trabalho e os estudos, que eu não tinha interesse em relacionamentos. E eu não sabia que havia uma imagem assim a meu respeito porque eu sou muito carinhoso”, comenta.

Igualmente lançado pela RH Soluções Artísticas, o terceiro livro vem com o teor de paz de espírito e muita análise do mundo. Quando as lembranças são de gratidão, de consciência que todas as fases possuem dispõem alguma pauta para o aprendizado. Além de trazer propostas à reflexão sobre temas sociais, características de trabalhos de Rodrigo em várias áreas. “Não tenho intenção de fazer as pessoas concordarem. O objetivo é apenas que reflitam, com análise e sem julgamento. Creio que o juízo cabe cada um para com a sua própria vida, mas não caiba para a vida alheia. Ver se aquilo cabe ou não em nossa vida. Olhar os dois lados da moeda nos faz ter uma visão equilibrada, sem extremismos”, reflete o autor.

Poemas

“Tatos e digitais” também segue a fórmula dos outros livros e suas respectivas fases: não é de poemas exclusivos de “melação” ou puro romantismo. “Há uma diferença considerável entre ser romântico e grudento. Carinho consciente e saudável é diferente de obsessão. O livro traz a ideia de paz interior, quando os assuntos de seu passado voltam à mente e você não sente saudade, mas sente gratidão por cada situação ter lhe trazido um novo aprendizado. E você fica bem. Fica leve com tudo. Sente que algo foi cicatrizado e você seguiu seu caminho com tranquilidade”, finaliza.