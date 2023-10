Ronaldo Gonçalves se apresenta nesta quinta (5), no Gacemss

Volta Redonda – O cantor Ronaldo Gonçalves, natural de Volta Redonda, apresenta nesta quinta-feira (5), o show ‘Pé d’água’, no Teatro Gacemss, às 20h30. Esse será o primeiro show de Ronaldo na sua cidade natal. Será a estreia do projeto, que conta com canções do cantor em parceria com Paulo Cesar Pinheiro, Moyseis Marques, Iara Ferreira, dentre outros amigos. No show, Ronaldo também vai apresentar grandes clássicos da música brasileira que são referências pra ele e que fazem parte de sua caminhada. “Para esse novo projeto, reuni algumas das minhas canções favoritas mais íntimas que apresentam temáticas e gêneros distintos, mas, que de certa forma, acabam conversando quando percebemos a ideia de movimento que elas apresentam. No fluxo contínuo da vida, das marés, dos rios, dos nossos temporais internos, o curso constante desses ciclos”, revelou o cantor.

Serviço:

Show ‘Pé d’água’, de Ronaldo Gonçalves

Dia: 5 de outubro (quinta-feira)

Hora: 20h30

Local: Teatro GACEMSS 1 – R. Gen. Oswaldo Pinto da Veiga, 315 – Vila Santa Cecília

Ingressos:

Link: https://www.ingressodigital.com/evento/9816/P_Dgua__Ronaldo_Gonalves

Secretaria/bilheteria do Teatro