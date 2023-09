Roqueiro Erik Fabiano se apresenta em Resende nesta sexta-feira

Resende – Os amantes do rock internacional terão uma ótima opção para curtir um som de qualidade, com um repertório repleto de clássicos. Nesta sexta-feira (15), o cantor Erick Fabiano e sua banda irão se apresentar no Tomahawk Costelaria, em Resende.

O show será em comemoração ao primeiro aniversário da casa. Além da atração musical, os clientes contarão com promoções exclusivas e roleta de prêmios. O restaurante abre às 18h30min e o show está previsto para começar às 20h.

Reservas podem ser feitas através do WhatsApp: (24) 99276-9289.

Serviço:

Data: 15 de setembro de 2023

Horário: 18h30min. (Abertura da casa)

Endereço: Rua E, nº 135, Acesso Oeste, Morada da Montanha, Resende

Ponto de referência: Em frente ao MRV.