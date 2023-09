Rota do Vinho acontece neste sábado em Volta Redonda

Volta Redonda – A Rota do Vinho está de volta! Em sua quarta edição, o evento traz uma experiência de aromas e sabores para os amantes de queijos e vinhos. O evento, que teve sua última edição em 2019, acontece neste sábado, a partir das 20h, na Sede Social do Clube dos Funcionários, em Volta Redonda.

Os participantes terão a oportunidade de degustar mais de 20 rótulos de diversas nacionalidades, além de apreciar apresentações de vinícolas com sommeliers e chefs de cozinha que irão compartilhar seus conhecimentos e experiências sobre vinhos e harmonizações. A programação musical da noite conta com o violinista, Elivelton Leandro, recepcionando os convidados, e o show do cantor Vitão e a Furiosa animando a noite.

Os ingressos estão disponíveis na Secretaria da PET ou pelo site do Clube: clubedosfuncionarios.com.br. A Rota do Vinho é uma realização do Clube dos Funcionários em parceria com o Empório Brasil.