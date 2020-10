Roteiros virtuais de turismo são lançados em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de outubro de 2020, 20:12 horas

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda, representada pela secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), lançou, nesta semana, roteiros virtuais de turismo do município durante o Abav Collab – evento virtual a nível nacional, realizado pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav Nacional). De acordo com a diretora de Turismo da SMDET, Débora Cândido, os roteiros foram desenvolvidos com base nas potencialidades da cidade, estudos e na interação com a população no Fórum de Turismo.

– Nosso objetivo é divulgar o potencial de captação de eventos com nossos espaços culturais e esportivos além de mais quatro roteiros – afirmou Débora.

Os roteiros são divididos por áreas. No ‘Patrimônio Industrial’, o visitante fará uma viagem pela memória, a partir do patrimônio arquitetônico de Volta Redonda. O roteiro está disponível pelo link (https://tinyurl.com/yag8a4bd).

Em ‘Conheça Volta Redonda’, é possível um passeio por alguns atrativos do município, como o Parque Natural Municipal Volta Redonda e o Zoo-VR. Este roteiro pode ser acessado pelo endereço (https://tinyurl.com/yavc2ujx).

O roteiro ‘Turismo de Compras’ permite ao visitante conhecer os centros comerciais, percorrendo os trajetos realizados pelos ônibus elétricos do Tarifa Comercial Zero. Basta acessar (https://tinyurl.com/ycfvza3f).

Outra opção de roteiro é o ‘Espaço de Eventos’, onde são mostrados espaços públicos que são utilizados para a realização de eventos culturais, esportivos, entre outros. Está disponível em (https://tinyurl.com/y9pgjaru).

E, para quem gosta de natureza, a lista conta ainda com o roteiro ‘Conheça nossas áreas naturais’, que leva o visitante em um passeio pelos espaços verdes de Volta Redonda. Para conferir, é só acessar (https://tinyurl.com/yc3qfbqb).

Abav Collab

Além dos roteiros virtuais, Volta Redonda está participando do evento, atendendo em um stand virtual com apresentações ao público de vídeos sobre a cidade e disponibilização de encartes com roteiros. O Avab Collab funciona como um grande centro de exposições virtual. Além da navegação por estandes e interação com expositores, o público tem acesso a um chat.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro, explicou que a estratégia visa captar visitantes, apresentando os roteiros virtuais, além de buscar visitantes de áreas estratégicas.

– O evento está muito produtivo e tem a vantagem de permitir que encontremos as pessoas por área. Estamos conseguindo trabalhar para manter o turismo de nossa cidade e da região ativo nesse ano de pandemia, que acabou afetando o setor em todo o país. É uma conquista para o turismo e para Volta Redonda – afirmou Loureiro.