Ruínas do Engenho do Bracuhy viram cenário de exposição

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2020, 13:24 horas

Mostra do artista plástico niteroiense, Rafael Vicente, pode ser conferida até dia 10 de fevereiro

Angra dos Reis – Angra dos Reis está recebendo uma exposição especial do artista plástico niteroiense, Rafael Vicente, que tem em seu currículo mais de 30 mostras, sendo cinco internacionais. Até dia 10 de fevereiro, ele apresenta seu trabalho no Hotel Samba, no bairro do Bracuí.

– Conheço uma pessoa que tem casa no condomínio, ele me mostrou o lugar e logo fiquei encantado com a beleza do espaço. A minha última exposição foi no Parque das Ruínas, no Rio, aí resolvi propor ao hotel fazer uma intervenção nas ruínas do Bracuhy – explica o artista plástico.

A exposição “Ruínas Bracuhy” é composta por intervenções artísticas, uma instalação formada por lâmpadas e 12 quadros de pintura a óleo sobre tela.

– Preparei um material compatível com o local, que pudesse pegar chuva, que pudesse ficar exposto ao tempo. Com isso, fiz uma grande instalação com lâmpadas de LED, na outra parte são impressões de pinturas e, por último, fiz uma pintura expandida no chão das ruínas, que pode ser vista do alto. Logicamente, utilizei tinta lavável, que sai com chuva, para não prejudicar o lugar – diz Rafael Vicente.

Completando 25 anos de carreira, a influência de Rafael no mundo das artes vem de família, é exercida por sua mãe, a também artista plástica Maria das Graças Vicente.

– Minha inspiração vem de casa, desde pequeno vejo minha mãe trabalhando. A partir daí comecei a desenvolver o meu trabalho e, junto com isso, a Escola de Belas Artes também foi de extrema importância na minha pesquisa artística – destaca.

Serviço

A exposição ‘Ruínas Bracuhy’ tem o apoio da prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Turisangra, e pode ser visitada, gratuitamente, todos os dias até dia 10 de fevereiro, das 17h às 22h, no Hotel Samba, no bairro do Bracuí.