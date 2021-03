Rússia e China assinam acordo para construir base na Lua

Matéria publicada em 17 de março de 2021, 15:32 horas

Estação de Pesquisa Lunar vai alojar cosmonautas e deve ficar pronta em 2030

No dia 9 de março passado, representantes das agências espaciais da Rússia e da China assinaram um acordo de cooperação para montar uma base na Lua. O projeto vai envolver a agência federal do espaço russa, a Roskosmos, e a Administração Nacional do Espaço da China. A reação dos dois países é um resultado do boicote que sofreram da agência espacial americana, Nasa, durante a criação do projeto Artemis. Que prevê o envio de um casal de astronautas para a Lua em 2024.

Segundo o comunicado da agência espacial chinesa, “A Estação de Pesquisa Lunar Internacional (ILRS) será uma base científica experimental, com capacidade operacional de longo prazo, construída na superfície lunar ou em órbita lunar, ou ambas. Seu objetivo será realizar pesquisas científicas multidisciplinares, tais como exploração e utilização da Lua, observações baseadas na Lua e pesquisas técnicas”. A estação estará aberta a todos as nações interessadas no projeto.

Atualmente a Nasa americana, em parceria com 12 países, incluindo a Rússia, ,mantem uma estação espacial em órbita da Terra. A Estação Espacial Internacional, a ISS, que foi montada com módulos lançados ao espaço, entre os anos de 1998 e 2011. A ISS surgiu da fusão da estação espacial americana Freedom, com a abortada estação espacial Mir 2 da extinta União Soviética. Mas a cooperação espacial entre russos e americanos foi muito reduzida durante o governo do presidente Donald Trump. Entre 2012 e 2020 os astronautas americanos ficaram dependentes das naves russas Soyuz para leva-los ao espaço. No ano passado essa dependência terminou com a entrada em operação das naves Dragon, produzidas pela empresa Space X do bilionário Ellon Musk.

O governo Trump lançou o projeto Artemis, em 2018, para enviar astronautas americanos para a Lua em 2024. E não convidou os russos para participarem. Esquecendo seus antigos parceiros os americanos preferiram se aliar a Agência Espacial Europeia, que envolve países como Alemanha, França e Itália. Os europeus ficaram encarregados de construir os módulos da futura estação espacial Gateway, que os americanos pretendem colocar em órbita ao redor da Lua em 2023. De acordo com o projeto Artemis, os astronautas viajarão até a Gateway nas cápsulas espaciais Orion e de lá embarcarão em pequenos módulos para descer até a superfície da Lua. É um projeto bem mais complexo do que as missões Apollo, que levaram astronautas para a Lua entre os anos de 1969 e 1972. As Apollos dispensavam estação espacial e iam diretamente para a Lua usando o foguete gigante Saturno 5.

Por decisão do Congresso dos Estados Unidos os chineses estão proibidos de participarem de projetos de cooperação com a Nasa. Devido a situação dos direitos humanos na China. Sem poder se aliar aos americanos, a China vai contar com a ajuda dos russos para desenvolver seus projetos de colonização da Lua. Nos últimos anos a agência espacial chinesa conseguiu colocar dois veículos robôs operando no solo lunar.

Correndo por fora encontra-se a empresa Space X, do Ellon Musk. Que também esta testando um enorme foguete para levar pessoas para a Lua em 2024. O resultado é uma nova corrida espacial que envolve americanos, europeus, russos, chineses e a Space X. Ninguém pode prever quem será o vencedor, mas tudo indica que, até o final desta década teremos pessoas caminhando novamente pelas planícies poeirentas do nosso satélite natural . E no lugar de simplesmente ficar lá por um dia ou dois, os futuros exploradores lunares vão morar lá. Em módulos e habitações construídas com os próprios materiais encontrados no solo.

Uma colônia humana na Lua é um velho sonho dos filmes de ficção, como o clássico “2001: uma odisseia no espaço” e de antigos seriados de tv como “Homens no espaço” e “Espaço 1999”. E como disse uma vez o pioneiro francês Júlio Verne, o que um homem sonha, outros realizam.

Jorge Luiz Calife