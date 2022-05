Salão do Humor entra em cartaz no UGB/FERP

Matéria publicada em 5 de maio de 2022, 10:10 horas

Estudantes, professores, funcionários e visitantes em geral podem conferir as caricaturas até o dia 31 de maio

Volta Redonda – A exposição das caricaturas do Salão do Humor de Volta Redonda, em seu formato itinerante, entrou em cartaz nessa terça-feira (03) no UGB/FERP – Centro Universitário Geraldo Di Biase, no bairro Aterrado. O Salão do Humor está em sua 31ª edição e pode ser visitada até 31 de maio no hall de entrada do acesso A.

A abertura da mostra contou com a presença do secretário de Cultura de Volta Redonda Anderson de Souza, da pró-reitora de Assuntos Acadêmicos do UGB-FERP, Elisa Alcântara e do personagem “Zé do Livro” da secretaria de Cultura, que contou histórias e distribuiu livros para os alunos do Colégio de Aplicação do UGB/FERP.

A exposição depois seguirá para outra instituição de ensino a ser divulgada. A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) segue com o projeto de descentralizar a cultura ocupando espaços que até então não recebiam atividades artísticas e culturais.

Ano passado foram realizadas em parceria com a SMAC (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) mais de 20 exposições nos Cras (Centro de Referência da Assistência Social) e no Centro Pop – Centro de Referência Especializado Uhady Nars para população em situação de rua.

Este ano em parceria com os shoppings Sider e Park Sul, os espaços comerciais receberam exposições de arte que atraíram mais de 10 mil pessoas. De acordo com o secretário Anderson de Souza chegou à vez das escolas e centros universitários.

“Um dos objetivos da Secretaria de Cultura é levar exposições para todos os locais possibilitando que a toda a população tenha acesso à arte de forma gratuita”, disse.