Samba da  Consciência Negra agita feriado em Barra Mansa

Barra Mansa – Para celebrar o feriado, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, realizou, na tarde desta segunda-feira (20), o Samba da Consciência Negra. O evento contou com a roda de samba do Mestre Tião Preto e com Bruno do Banjo e Banda. Diversas pessoas passaram pelo Corredor Cultural, no Centro, prestigiando a iniciativa, que teve como principal objetivo levantar as bandeiras contra a discriminação racial e a valorização da população negra.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, disse que eventos alusivos ao Dia da Consciência Negra já se tornaram tradição na cidade. “É sempre válido celebrar essa data, oferecendo lazer e alegria para a cidade. Mais que uma festa, hoje é um dia que marca lutas diárias. Esse evento tem várias premissas e uma delas é a luta contra o racismo”, expressou Bravo.

Vera Lúcia Amaral, servidora pública de 56 anos, foi uma das participantes do evento e não poupou elogios. “Eventos aqui no Corredor Cultural são sempre um show à parte. Tento vir em todos, mas esse tem um gostinho especial. Eu, como mulher preta, não podia ficar de fora. Estou amando tudo”, enfatizou a senhora.